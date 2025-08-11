¿Por qué investigan la venta por $5 millones de la roca de Marte más grande hallada en la Tierra?

Dakar - Es la pieza de Marte más grande jamás encontrada en la Tierra: un meteorito de 54 libras que alcanzó más de $5 millones en una subasta en Nueva York el mes pasado, estableciendo un récord mundial.

Pero en la nación de África Occidental de Níger, donde la roca de color rojo óxido fue desenterrada en el desierto del Sahara, los funcionarios han lanzado una investigación sobre lo que llaman posible “tráfico internacional ilícito”, alegando que pudo haber sido sacada de contrabando del país.

Esto es lo que debe saber sobre el meteorito y la disputa legal:

¿Cómo fue encontrado?

Sotheby’s dijo que la roca, llamada NWA 16788, fue expulsada de la superficie de Marte por el impacto de un asteroide masivo y viajó 140 millones de millas a la Tierra.

Fue descubierta en el Sahara, en el noroeste de Níger, por un cazador de meteoritos en noviembre de 2023, según la casa de subastas. Su identidad no fue revelada. Tampoco la identidad del comprador el mes pasado.

La caza de meteoritos está creciendo en países saharianos áridos como Níger. Aunque los meteoritos pueden caer en cualquier lugar de la Tierra, el Sahara se ha convertido en un lugar privilegiado para su descubrimiento, en parte debido al clima favorable para su conservación.

Los cazadores a menudo buscan rocas espaciales que puedan venderse a coleccionistas o científicos. Los más raros y preciosos son de Marte y la Luna.

Según la revista académica Heritage, la roca se vendió a un distribuidor internacional antes de terminar en una galería privada en Italia. Un equipo de científicos de la Universidad de Florencia examinó la roca el año pasado para obtener más información sobre su estructura y de dónde provenía antes de caer a la Tierra, dijo la publicación.

El meteorito también estuvo brevemente en exhibición en Roma antes de ser visto en público en Nueva York el mes pasado durante la subasta.

¿Por qué Níger está investigando?

Tras la venta, Níger planteó preguntas sobre cómo el meteorito llegó a venderse en una subasta.

El gobierno de Níger anunció una investigación el mes pasado para determinar las circunstancias del descubrimiento y la venta del meteorito, diciendo en un comunicado que era “similar al tráfico internacional ilícito”.

La semana pasada, el presidente Abdourahamane Tiani suspendió la exportación de “piedras preciosas, piedras semipreciosas y meteoritos a nivel nacional” en un esfuerzo por garantizar su trazabilidad.

Sotheby’s dijo en un comunicado enviado a The Associated Press que el meteorito fue exportado de Níger y transportado de acuerdo con todos los procedimientos internacionales pertinentes.

“Al igual que con todo lo que vendemos, toda la documentación necesaria estaba en orden en cada etapa de su viaje, de acuerdo con las mejores prácticas y los requisitos de los países involucrados”, decía el comunicado.

Las autoridades de Níger no respondieron a las preguntas de AP.

Lo que dice el derecho internacional

Si bien existen acuerdos globales para regular el comercio de artefactos culturales, existe ambigüedad sobre si los meteoritos están cubiertos.

Patty Gerstenblith, abogada de patrimonio cultural y experta en comercio ilícito, dijo que, según la convención de la Unesco sobre bienes culturales, que Níger y Estados Unidos han ratificado, los meteoritos pueden calificar como bienes culturales.

Sin embargo, Gerstenblith dijo que Níger necesita probar que era dueño del meteorito y que fue robado, ya que la exportación ilegal del país no hace que el meteorito sea ilegal en Estados Unidos.

“Si el meteorito no fue robado y si fue declarado correctamente al importarlo a Estados Unidos, entonces no parece que Níger pueda recuperar el meteorito”, dijo a AP.