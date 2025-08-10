Astronautas regresan a la Tierra con SpaceX tras cinco meses en la Estación Espacial Internacional

Cuatro astronautas regresaron a la Tierra el sábado después de dirigirse a la Estación Espacial Internacional (EEI) hace cinco meses para relevar a los pilotos de prueba atascados del Starliner de Boeing.

Su cápsula de SpaceX aterrizó en el océano Pacífico frente a la costa del sur de California un día después de partir del laboratorio orbital.

“Bienvenidos a casa”, transmitió el Control de Misión de SpaceX por radio.

Aterrizaron Anne McClain y Nichole Ayers de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), Takuya Onishi de Japón y Kirill Peskov de Rusia. Se lanzaron en marzo como reemplazos de los dos astronautas de la NASA asignados a la fallida demostración del Starliner.

Fallas del Starliner mantuvieron a Butch Wilmore y Suni Williams en la estación espacial durante más de nueve meses en lugar de una semana. La NASA ordenó que la nueva cápsula de tripulación de Boeing regresara vacía y cambió a ambos astronautas. Partieron poco después que McClain y su tripulación llegaran para ocupar sus lugares. Wilmore se ha retirado de la NASA desde entonces.

Antes de dejar la estación espacial el viernes, McClain mencionó “un periodo tumultuoso en la Tierra” que la gente enfrenta.

“Queremos que esta misión, nuestra misión, sea un recordatorio de lo que las personas pueden hacer cuando trabajamos juntos, cuando exploramos juntos”, expresó.

McClain esperaba con ansias “no hacer nada durante un par de días” una vez de regreso en casa en Houston. En la lista de deseos de sus compañeros de tripulación: duchas calientes y jugosas hamburguesas.

Fue el tercer amerizaje en el Pacífico de SpaceX con personas a bordo, pero el primero para una tripulación de la NASA en 50 años. La compañía de Elon Musk cambió los retornos de cápsulas de Florida a la costa de California a principios de este año para reducir el riesgo de que los escombros caigan en áreas pobladas. Tripulaciones privadas consecutivas fueron las primeras en experimentar regresos al Pacífico.