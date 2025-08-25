¿Cuándo habrá Luna llena en lo que queda de 2025? Fecha, curiosidades y el mejor momento para verla

El calendario lunar permite determinar cuándo el satélite natural pasa por sus distintas fases durante agosto. Una de las más esperadas es la Luna llena, que es el momento en que se puede ver en su totalidad en el cielo.

Muchos tienen en cuenta este fenómeno que se da una vez al mes porque se considera que el plenilunio puede tener efectos muy llamativos. Además, varios creen que este fenómeno astronómico impacta en la vida cotidiana y hasta en el ánimo de las personas. Por ejemplo, se considera que puede afectar en el resultado de un corte de pelo. También se tiene en cuenta su influencia para cuestiones astrológicas.

La Luna pasa por distintas fases que se producen a partir del cambio de posición de este cuerpo celeste respecto a la Tierra y al Sol de forma mensual. Gira alrededor de nuestro planeta en aproximadamente 28 días y, con ese movimiento, se puede ver en su totalidad o de modo parcial según la sombra que pueda causar la Tierra sobre ella. Debido a la duración de este ciclo, normalmente no coincide con los días del almanaque, por lo que no siempre es fácil determinar cuándo ocurre cada fase.

¿Cuándo es la Luna llena de agosto 2025?

De acuerdo al sitio Date and Time, el plenilunio se dará el sábado, 9 de agosto. Se podrá ver desde temprano en la Argentina: saldrá alrededor de las 4:40 p.m. y se pondrá a las 8:03 del lunes. Llegará a su mayor punto de luminosidad a las 4:54 a.m.

La Luna llena de agosto es conocida como la “Luna de Esturión”. Este viene de los pueblos originarios de Norteamérica, quienes seguían el paso del tiempo por las fases del satélite natural. En este caso, marca el momento en que empieza a haber en esta época del año una gran cantidad de esta especie de peces, que se suelen encontrar en los Grandes Lagos de América del Norte. Era muy esencial para las comunidades de esa zona esta especie para sobrevivir. Además, esta marcaba el momento de la cosecha en el hemisferio norte.

¿Cuándo habrá Luna llena en lo que queda de 2025?

A continuación, cada uno de los días en que habrá Luna llena en 2025, en los meses que quedan:

Septiembre: domingo 7

Octubre: martes 7

Noviembre: miércoles 5

Diciembre: jueves 4

Fenómenos astronómicos que ocurrirán en lo que queda de 2025

Los fanáticos de la astronomía tendrán varios eventos para disfrutar durante este año, como lluvias de estrellas, cometas y eclipses. A continuación, los fenómenos astronómicos más destacados que ocurrirán en lo que queda de 2025.