Feriados
3 de octubre de 2025
Ciencia y Ambiente
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Lo viste? Cielo de Puerto Rico se pintó de verde turquesa con la estela de un meteoro

La Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC) detalla el origen y las particularidades de este espectáculo astronómico

3 de octubre de 2025 - 11:25 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue divisado en horas de la madrugada. (Sociedad de Astronomía del Caribe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El cielo de Puerto Rico se pintó de verde turquesa esta madrugada, cuando un brillante meteoro surcó el firmamento, ofreciendo un notable destello fugaz.

De acuerdo con la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC), el cuerpo celeste fue divisado a las 4:27 a.m. en dirección hacia el sur-sureste.

“Al analizar la trayectoria confirmamos se trató de un Táurida, y aunque se trata de una leve lluvia de meteoros, los pocos que se ven son muy brillantes y coloridos”, explicó la SAC en declaraciones escritas.

La entidad educativa destacó que, a diferencia de otros meteoros, los Táuridas provienen de fragmentos de mayor tamaño, en este caso del cometa 2P/Encke.

¿Tendrás la oportunidad de ver otro?

La organización sin fines de lucro agregó que estos meteoros podrían ser avistados en el cielo de Puerto Rico hasta el 20 de noviembre. No obstante, la mayor actividad podría registrarse cerca del 10 de octubre.

Aunque las lluvias de meteoros suelen apreciarse desde diversas partes del cielo, la SAC precisó que esta corresponde a las llamadas “Táuridas del Sur”.

El nombre responde a que suelen observarse principalmente hacia el sur, aunque algunos también divisarse en dirección sureste, suroeste, y unos pocos hacia el este y oeste.

De acuerdo con la SAC, no se descarta que, a partir de las 9:00 pm, los aficionados pueden ver alguno.

No obstante, si deseas apreciarlos, la mayor probabilidad de ver uno de estos espectáculos astronómicos será más tarde en la noche o en la madrugada.

Ciencia y Ambiente
