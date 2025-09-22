¿Prueba militar? Supuesto misil lanzado desde aguas del Atlántico es visto en Puerto Rico

“Objeto observado en el cielo cerca de las 7:30 pm del domingo fue un misil Trident lanzado desde un submarino en aguas del Atlántico, que estaba ubicado más al Este de la Florida” , lee la publicación de la SAC en las redes sociales.

Si se confirma que fue una maniobra militar, sería la más reciente en una serie de prácticas que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado llevando a cabo en el Caribe. Recientemente, diversos ejercicios militares han sido desarrollados en Puerto Rico; especialmente en la zona este-sureste de la isla. A principios de este mes, el histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos son parte de la estrategia que mantiene la administración de Donald Trump, en alta tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que apuntan como narcotráfico en la región.