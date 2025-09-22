Opinión
22 de septiembre de 2025
80°ligeramente nublado
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Prueba militar? Supuesto misil lanzado desde aguas del Atlántico es visto en Puerto Rico

Varias personas reportaron haberlo divisado en pueblos como Aguadilla y Quebradillas

22 de septiembre de 2025 - 10:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Sociedad de Astronomía del Caribe confirmó que se trató de un misil Trident. (Sociedad Astronomía del Caribe)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un supuesto misil Trident que habría sido lanzado desde un submarino en aguas del océano Atlántico, cerca del estado de Florida, fue visto desde Puerto Rico, informó la entidad educativa Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).

“Objeto observado en el cielo cerca de las 7:30 pm del domingo fue un misil Trident lanzado desde un submarino en aguas del Atlántico, que estaba ubicado más al Este de la Florida”, lee la publicación de la SAC en las redes sociales.

De acuerdo a la SAC, se trataría de una prueba militar, aunque no proveyeron detalles mayores.

Mientras, la meteoróloga Deborah Martorell detalló en una publicación que varias personas en Aguadilla y Quebradillas reportaron haber observado el objeto.

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico.En un comunicado de prensa, el cuerpo castrense informó que los “U.S. Marines y marineros de la 22ª unidad expedicionaria de Infantería de Marina (22nd MEU) ” comenzaban a “realizar entrenamientos anfibios y operaciones de vuelo al sur de Puerto Rico” a partir del domingo, 31 de agosto.Asimismo, la GNPR exhortó “a la ciudadanía a mantener la calma, evitar la especulación y acudir a fuentes oficiales para información confiable”.
1 / 16 | Fuerzas Armadas en Ceiba: así se ve la presencia militar en la zona. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos anunciaron el lunes que llevan a cabo una operación de ejercicios militares en el sur de Puerto Rico. - Ramon "Tonito" Zayas

Si se confirma que fue una maniobra militar, sería la más reciente en una serie de prácticas que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado llevando a cabo en el Caribe. Recientemente, diversos ejercicios militares han sido desarrollados en Puerto Rico; especialmente en la zona este-sureste de la isla. A principios de este mes, el histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos son parte de la estrategia que mantiene la administración de Donald Trump, en alta tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que apuntan como narcotráfico en la región.

Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
