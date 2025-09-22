¿Prueba militar? Supuesto misil lanzado desde aguas del Atlántico es visto en Puerto Rico
Varias personas reportaron haberlo divisado en pueblos como Aguadilla y Quebradillas
22 de septiembre de 2025 - 10:05 PM
22 de septiembre de 2025 - 10:05 PM
Un supuesto misil Trident que habría sido lanzado desde un submarino en aguas del océano Atlántico, cerca del estado de Florida, fue visto desde Puerto Rico, informó la entidad educativa Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC).
“Objeto observado en el cielo cerca de las 7:30 pm del domingo fue un misil Trident lanzado desde un submarino en aguas del Atlántico, que estaba ubicado más al Este de la Florida”, lee la publicación de la SAC en las redes sociales.
De acuerdo a la SAC, se trataría de una prueba militar, aunque no proveyeron detalles mayores.
Mientras, la meteoróloga Deborah Martorell detalló en una publicación que varias personas en Aguadilla y Quebradillas reportaron haber observado el objeto.
Si se confirma que fue una maniobra militar, sería la más reciente en una serie de prácticas que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han estado llevando a cabo en el Caribe. Recientemente, diversos ejercicios militares han sido desarrollados en Puerto Rico; especialmente en la zona este-sureste de la isla. A principios de este mes, el histórico Faro de Arroyo se convirtió en un campo de operaciones militares, con entrenamientos y maniobras aéreas lideradas por la 22ª Unidad Expedicionaria de Infantería de la Marina de Estados Unidos, junto a la Guardia Nacional de Puerto Rico. Estos son parte de la estrategia que mantiene la administración de Donald Trump, en alta tensión con el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, por lo que apuntan como narcotráfico en la región.
A las 7:28pm se observó lo que parecía ser un cohete pero esta noche no se registraron y no estaban programados lanzamientos desde Cabo Cañaveral. Residentes de Aguadilla relataron que lo vieron salir desde el horizonte pegado al mar. Por el momento podría ser parte de un ejercicio militar de submarinos en el Atlántico, esta información está por corroborarse. Video desde Quebradillas por Carlos Pérez.Posted by Deborah Martorell on Sunday 21 September 2025
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: