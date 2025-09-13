Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
13 de septiembre de 2025
81°tormenta
Ciencia y AmbienteEspacio y astronomía
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Espectáculo celeste: un cometa recién descubierto podría iluminar los atardeceres de Puerto Rico

Se trata del SWAN25B, un cuerpo celeste cuya cola se extiende casi cuatro veces el diámetro aparente de la Luna

13 de septiembre de 2025 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fue captado en días recientes por el instrumento SWAN de la SOHO. (Michael Mattiazzo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un recién descubierto cometa, bautizado provisionalmente como “SWAN25B”, sorprendió a la comunidad astronómica al revelar una cola luminosa que se extiende casi cuatro veces el diámetro aparente de la Luna, informó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC)

RELACIONADAS

“No había sido detectado antes debido a que se estuvo aproximando al Sol por la parte posterior de este, de modo que ningún telescopio lo había captado”, explicó la entidad en declaraciones escritas.

El nuevo cometa fue captado en días recientes por instrumentos del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), una sonda espacial que estudia el Sol.

La SAC aclaró que, debido a que el cometa viajó cerca del Sol, aún es incierto si se desintegrará o si se mantendrá intacto. Por tal tazón, se desconoce si su brillantez aumentará o disminuirá.

“La única forma de saberlo será observándolo y fotografiándolo durante los próximos atardeceres”, indicó la organización científica.

De acuerdo con la SAC, aunque SWAN25B no es visible a simple vista, algunos observadores lo han avistado a través de binoculares y fotos de varios segundos de exposición.

Ilustración de la ubicación del cometa.
Ilustración de la ubicación del cometa. (Sociedad de Astronomía del Caribe)

La entidad educativa agregó que los datos preliminares sugieren que el cuerpo celeste tendrá su mayor acercamiento a la Tierra entre mediados y finales de octubre.

De hecho, la SAC precisó que, desde Puerto Rico, se podrá intentar obtener imágenes entre las 7:15 p.m. y 7:30 p.m. en dirección al horizonte oeste, ya que estará ubicado cerca de donde se observa la estrella Spica y el planeta Marte.

El cometa fue descubierto entre el 11 y 12 de septiembre por Vladimir Bezugly, un aficionado ucraniano que se percató del objeto mientras analizaba imágenes en línea obtenidas por un instrumento.

Los cometas son cuerpos celestes similares a los asteroides (rocas espaciales), pero con una cubierta de polvo y hielo.

Cuando sienten el calor del Sol, el hielo cambia de sólido a gaseoso, formando la peculiar cola que los caracteriza, explicó la SAC.

Tags
Breaking NewsEspacioastronomíaSociedad de Astronomía del Caribe
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 13 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Ciencia y Ambiente
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: