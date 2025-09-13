Espectáculo celeste: un cometa recién descubierto podría iluminar los atardeceres de Puerto Rico

Un recién descubierto cometa, bautizado provisionalmente como “SWAN25B”, sorprendió a la comunidad astronómica al revelar una cola luminosa que se extiende casi cuatro veces el diámetro aparente de la Luna, informó la Sociedad de Astronomía del Caribe (SAC)

“No había sido detectado antes debido a que se estuvo aproximando al Sol por la parte posterior de este, de modo que ningún telescopio lo había captado”, explicó la entidad en declaraciones escritas.

El nuevo cometa fue captado en días recientes por instrumentos del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), una sonda espacial que estudia el Sol.

La SAC aclaró que, debido a que el cometa viajó cerca del Sol, aún es incierto si se desintegrará o si se mantendrá intacto. Por tal tazón, se desconoce si su brillantez aumentará o disminuirá.

“La única forma de saberlo será observándolo y fotografiándolo durante los próximos atardeceres”, indicó la organización científica.

De acuerdo con la SAC, aunque SWAN25B no es visible a simple vista, algunos observadores lo han avistado a través de binoculares y fotos de varios segundos de exposición.

Ilustración de la ubicación del cometa. (Sociedad de Astronomía del Caribe)

La entidad educativa agregó que los datos preliminares sugieren que el cuerpo celeste tendrá su mayor acercamiento a la Tierra entre mediados y finales de octubre.

De hecho, la SAC precisó que, desde Puerto Rico, se podrá intentar obtener imágenes entre las 7:15 p.m. y 7:30 p.m. en dirección al horizonte oeste, ya que estará ubicado cerca de donde se observa la estrella Spica y el planeta Marte.

El cometa fue descubierto entre el 11 y 12 de septiembre por Vladimir Bezugly, un aficionado ucraniano que se percató del objeto mientras analizaba imágenes en línea obtenidas por un instrumento.

Los cometas son cuerpos celestes similares a los asteroides (rocas espaciales), pero con una cubierta de polvo y hielo.