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Río Piedras será sede de la 8va Caminata Puerto Rico ante el Cambio Climático

La edición de este año busca crear conciencia sobre el impacto del calentamiento global en la salud física y emocional

1 de octubre de 2026 - 11:23 AM

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El tema central de esta edición será la salud integral, reconociendo que el calentamiento global afecta la salud física y emocional de las personas, sobre todo, de las más vulnerables. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Puente Puerto Rico invitó a la ciudadanía a participar, el sábado 24 de octubre, de su 8va Caminata Puerto Rico ante el Cambio Climático, que por primera vez se realizará en Río Piedras, donde se encuentra la sede de la organización.

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Federico Cintrón Moscoso, director de El Puente Puerto Rico, indicó que el tema central de este año será la salud integral. El evento, añadió, busca llamar la atención sobre el impacto del calentamiento global en la salud física y emocional, y reconocer a las poblaciones más vulnerables ante esos efectos, entre ellas, la niñez, personas de edad avanzada y sin hogar y cuidadores.

“Traer la caminata a Río Piedras es traerla a casa. Aquí, trabajamos todos los días con una comunidad que ya vive los efectos del cambio climático en su salud y queremos que este sea un espacio para aprender, cuidarnos y exigir acción”, dijo Cintrón Moscoso, vía comunicado de prensa.

La jornada, de 10:00 a.m. a 4:00 p.m., contará con una feria de salud con servicios para la comunidad, mesas informativas de organizaciones, agencias y universidades dedicadas a temas ambientales y de investigación, además de venta de artesanías, comida y bebida.

Además, como parte de la actividad, grupos de jóvenes y organizaciones comunitarias participarán en una comparsa en la que exhibirán sus mensajes y reclamos de acción ante el calentamiento global. El día culminará con un evento artístico en el local El Boricua.

“La experiencia nos sigue reafirmando que juntarnos en colectivo es el primer paso para encontrar las soluciones a los problemas que nos aquejan como país. Es en esa experiencia compartida donde se genera la esperanza que nos inspira para seguir trabajando por el Puerto Rico que merecemos”, expresó, por su parte, Diana Soto Rodríguez, directora asociada de El Puente Puerto Rico.

La ruta de la caminata incluirá un recorrido por el casco urbano de Río Piedras, saliendo de la calle Robles hasta regresar al mismo punto, tomando por la avenida Ponce de León y, luego, por las calles Saldaña, Rosales y Brumbaugh.

Como parte de las actividades, también se estarán recogiendo ideas para un futuro mural comunitario en el Centro para la Adaptación Climática Comunitaria, ubicado en la misma sede de la organización.

La Caminata Puerto Rico ante el Cambio Climático se celebra en conmemoración del Día Internacional contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, y del Día de la Educación sobre Cambio Climático en Puerto Rico, establecido por la Ley 152 de 2019. Su primera edición fue en 2016.

Tags
Cambio climáticoPuerto RicoSaludRío Piedras
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