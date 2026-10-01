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Cotorra puertorriqueña sobrevive al ataque de una boa constrictor en el bosque de Maricao

La rápida acción de un biólogo del USFWS hizo la diferencia para el pichón

1 de octubre de 2026 - 7:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cotorra rescatada llevaba apenas un mes en el bosque en estado silvestre. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Contra todo pronóstico, un juvenil de cotorra puertorriqueña sobrevivió un ataque de una boa de cola roja, en el Bosque Estatal de Maricao, gracias a la rápida acción de un biólogo del Servicio federal de Pesca y Vida Silvestre (USFWS, en inglés).

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En una publicación en Facebook, la Oficina de Campo de Servicios Ecológicos del Caribe del USFWS informó este jueves que, “luego de un gran escándalo de vocalizaciones alarmantes de las cotorras, quienes todas miraban en la misma dirección”, el biólogo Raúl Correa, a cargo del proyecto de reintroducción de la especie en Maricao, pudo detectar “a tiempo” al pichón atrapado por la serpiente en el tope de un bambú.

“La acción inmediata del biólogo, de cortar el bambú, permitió que la boa soltara la cotorra juvenil”, destacó la dependencia federal.

Según el USFWS, la cotorra sobreviviente apenas llevaba un mes por el bosque, pues había volado de uno de los nidos silvestres durante la reciente temporada reproductiva.

“Una vez rescatada, pasó un día en el hospital de las facilidades para asegurar su bienestar y fue liberada el próximo día. Los biólogos de Maricao la han vuelto a ver volando por el bosque junto a sus padres”, agregó la agencia, que agradeció el trabajo de su personal.

La serpiente atrapó al pichón en el tope de un bambú.
La serpiente atrapó al pichón en el tope de un bambú. (Suministrada)

La publicación no especifica cuándo ocurrió el ataque.

Para la cotorra puertorriqueña (Amazona vittata), las boas de cola roja (Boa constrictor constrictor) –una especie invasiva– se han convertido en una gran amenaza.

La reintroducción de cotorras puertorriqueñas en Maricao inició en 2015, con el propósito de establecer una tercera población en estado silvestre. Las otras dos poblaciones están en el Bosque Nacional El Yunque y el Bosque Estatal de Río Abajo. La cotorra puertorriqueña está en peligro de extinción.

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Cotorra puertorriqueñaMaricaoSerpientesServicio de Pesca y Vida Silvestre
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