Lluvia de meteoros La Oriónidas será visible en Puerto Rico: te decimos cuándo

Los puertorriqueños podrán gozar del espectáculo estelar de la lluvia de meteoros Las Oriónidas que estará visible en el cielo entre la noche del 21 y la madrugada de 22 de octubre.

“Lo mejor es por la madrugada, cuando se ponga la Luna”, resaltó Cesar López de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico en entrevista con El Nuevo Día.

López explicó que entre las 4:00 a.m. a 5:00 a.m. se podrán divisar múltiples estrellas fugaces en la zona donde ubica la constelación Orión hacia el sur de Puerto Rico, específicamente alrededor de las estrellas de “Los Tres Reyes Magos”, como se conoce coloquialmente en el archipiélago.

1 / 11 | Un espectáculo visual único: ofrecemos una mirada a la aurora boreal. La aurora boreal es vista en los cielos cercanos al faro de St. Mary en la costa noreste de Inglaterra. - Owen Humphreys 1 / 11 Un espectáculo visual único: ofrecemos una mirada a la aurora boreal La aurora boreal es vista en los cielos cercanos al faro de St. Mary en la costa noreste de Inglaterra. Owen Humphreys Compartir

Por su parte, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) aclaró que aunque mantienen el nombre de Oriónidas, son visibles en todo el cielo.

PUBLICIDAD

Los Oriónidas, una de las dos principales lluvias de meteoros, es causada por restos del cometa Halley. Durante el pico será posible ver hasta 20 meteoros por hora en condiciones ideales de observación, según la Sociedad Estadounidense de Meteoros. Los meteoros serán visibles durante unas semanas antes y después del pico.

Las Oriónidas pueden ser especialmente brillantes y rápidos, y pueden dejar estelas luminosas que pueden durar varios segundos. Esto es lo que hay que saber sobre los Oriónidas y otras lluvias de meteoros.

¿Qué es una lluvia de meteoros?

Mientras la Tierra orbita el Sol, atraviesa varias veces al año los restos dejados por los cometas que pasan y, en ocasiones, por algún asteroide. El origen de los Oriónidas son restos del cometa Halley, que pasa cerca de la Tierra cada 75 años.

Cuando estas rocas espaciales de rápido movimiento entran en la atmósfera terrestre, los fragmentos encuentran fricción extrema del aire terrestre, se calientan y finalmente se desintegran.

A veces el aire circundante brilla brevemente, dejando una cola ardiente, el final de una “estrella fugaz”.

La SAPR sostuvo que no se necesita equipo especial para ver las lluvias de meteoros que cruzan el cielo cada año, pero resulta útil encontrar un lugar lo suficientemente alejado de las luces de la ciudad y demás contaminación lumínica.

Cómo observar una lluvia de meteoros

El mejor momento para observar una lluvia de meteoros suele ser después de la medianoche, o en las primeras horas antes del amanecer, cuando suele haber menos interferencia de la luz de la Luna.

Las fuentes de luz que compiten, como una Luna brillante o el resplandor artificial de las luces en el suelo, son los principales obstáculos para ver con claridad los meteoros. Las noches sin nubes, cuando la luna mengua hasta su menor tamaño, ofrecen oportunidades óptimas de observación.

PUBLICIDAD

Pueden pasar varios minutos hasta que sus ojos se adapten a la oscuridad y poder apreciar los destellos.

¿Cuándo es la próxima lluvia de meteoros?