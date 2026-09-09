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Dos astronautas que orbitaron la Luna con Artemis II se retiran de los vuelos espaciales

Reid Wiseman, comandante de la misión, y Victor Glover, piloto de la cápsula Orión, ejercerán como astronautas eméritos

9 de septiembre de 2026 - 2:13 PM

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Reid Wiseman, comandante de la misión, y Victor Glover, piloto de la cápsula Orión, ejercerán como astronautas eméritos (Karen Warren)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami- Los astronautas de la NASA, Reid Wiseman y Victor Glover, dos de los cuatro tripulantes de la misión Artemis II que viajaron en abril a la órbita lunar, se retirarán de los vuelos espaciales, anunció este miércoles la agencia espacial estadounidense.

Wiseman, de 50 años y comandante de la misión, y Glover, de 49 años y piloto de la cápsula Orión, ejercerán como astronautas eméritos desde este mes en el Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, anunció la agencia en un comunicado.

Este estatus es conferido a astronautas que desean seguir contribuyendo a las misiones de la NASA, pero sin volver al espacio. Entre sus funciones principales se hallarán la capacitación del personal para futuros lanzamientos, especialmente aquellos hacia la Luna.

“La NASA me dio una enorme responsabilidad, me apoyó durante dos misiones espaciales y mi etapa como astronauta jefe, y siempre estuvo ahí para mi familia cuando más la necesitábamos. Me entusiasma poder seguir contribuyendo a futuras misiones y programas a través del programa de astronautas eméritos”, dijo Wiseman.

Wiseman fue reclutado como astronauta en 2009 tras más de 20 años de experiencia en la Marina y realizó su primer viaje al espacio en 2014, cuando permaneció 165 días a bordo de la Estación Espacial Internacional (EEI). El de Artemis II fue su segundo viaje espacial.

La cápsula Integrity amerizó en el Océano Pacífico sin contratiempos, tal y como se había programado.La NASA describió el descenso de la cápsula y su amarizaje como uno perfecto.Tras ser recogido por efectivos de la Marina de Estados Unidos, el piloto de la misión Artemis II, Víctor Glover, realiza una transmisión a bordo del buque de la Marina al que fue llevado.
1 / 12 | Asi fue el retorno de la misión Artemis II a la Tierra. La cápsula Integrity amerizó en el Océano Pacífico sin contratiempos, tal y como se había programado. - Captura

Desde su nuevo rol compartirá su experiencia de cara a la misión Artemis III, que probará en 2027 las capacidades de encuentro y acoplamiento de la nave Orión en la órbita terrestre.

La misión Artemis II también fue la segunda experiencia en el espacio de Glover, quien se convirtió en el primer afroamericano en viajar a la órbita de la Luna, tras ser designado astronauta en 2013.

“Me entusiasma seguir apoyando a mis compañeros y animándolos en su camino hacia la Luna. Juntos, seguiremos superando límites e inspirando el próximo gran salto”, dijo sobre su nueva posición, desde la que apoyará las iniciativas aeroespaciales, de liderazgo y de servicio público durante su transición dentro y fuera de la NASA.

Los otros dos integrantes de Artemis II fueron la astronauta de la NASA Christina Koch y el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA) Jeremy Hansen.

Los cuatro despegaron a bordo de la cápsula Orión el pasado 1 de abril desde las instalaciones de la NASA en Cabo Cañaveral y regresaron a la Tierra el 10 de abril.

Durante su estancia en el espacio no solo se convirtieron en los primeros humanos en alcanzar la órbita lunar desde 1972, sino que establecieron un nuevo récord al viajar más lejos de la Tierra que cualquier otra tripulación, al tiempo que probaron tecnologías clave para futuros desembarcos.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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