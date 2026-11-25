El Tribunal de San Juan encontró causa para juicio contra una mujer imputada de agredir al abogado Irving Prado Galarza.

El caso estaba citado para una vista preliminar para hoy, miércoles, ante la jueza Joie-Lin Laó Meléndez, en la sala 605 del Centro Judicial de San Juan.

Según la Administración de Tribunales, durante la audiencia, la imputada Linda Jasmín Cruz renunció al proceso de vista preliminar. Ante su decisión, el tribunal emitió la causa para juicio, pautando la lectura de acusación para el 2 de diciembre y el juicio para el 29 de diciembre.

Previamente, la jueza Rocío Alonso había determinado causa para arresto, fiándole una fianza de $600,000. Al no poder pagarla, fue ingresada en prisión.

En tanto, la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres, informó que las fiscales Melba López Ramos y María Isabel Cruz Rolón presentaron los dos cargos por tentativa de asesinato.

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El perjudicado es hermano del también abogado puertorriqueño Edwin Prado Galarza, reconocido por representar a múltiples exponentes urbanos en distintas disputas judiciales.

¿Qué pasó?

Los hechos fueron reportados en la madrugada del sábado, 5 de septiembre, en la urbanización El Comandante, en San Juan.

Según la investigación de la Policía de Puerto Rico, Cruz conoció a Prado Galarza mientras ambos compartían en un negocio. Cuando el establecimiento cerró, el abogado accedió a llevarla hasta su residencia debido a que esta no contaba con transportación.

“A pocos minutos de iniciar la marcha, la mujer comenzó a golpearlo con los puños, le envolvió el cinturón de seguridad alrededor del cuello hasta cortarle la respiración y le rompió una taza de cerámica en la cabeza”, detalla el informe.

El perjudicado alegadamente logró escapar y salir del vehículo. Sin embargo, la sospechosa supuestamente tomó el control del automóvil y lo atropelló en dos ocasiones.