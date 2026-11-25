Un hombre cayó por la borda de un crucero de Royal Caribbean a eso de las 11:30 p.m. del lunes en aguas de las Bahamas, informó CBS News.

En su página web, el medio estadounidense reportó que la víctima fue llamada por los altoparlantes del navío múltiples veces antes de determinar que, la persona, de quien no ha trascendido identidad, había caído al agua.

Entre los detalles, el medio estadounidense informó que Christian Bunse, pasajero a bordo del crucero, relató que la tripulación anunció en varias ocasiones el nombre del hombre y, posteriormente, los pasajeros fueron notificados de que la embarcación daría la vuelta y regresaría al área donde las autoridades creen que ocurrió el incidente.

Por el momento, no hay detalles de cómo la persona pudo caer por la borda.

El operativo de búsqueda y rescate fue liderado por las autoridades de las Bahamas y la Guardia Costera de los Estados Unidos.