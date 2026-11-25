El exalcalde de Fajardo, Hipólito Robles Suárez falleció el pasado 18 de noviembre, anunció el Partido Nuevo Progresista (PNP) en su página de Facebook, mientras que el actual ejecutivo municipal de ese ayuntamiento, José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez, llevó a cabo un acto de homenaje póstumo.

Según un comunicado de prensa, los actos fúnebres se celebraron en un ambiente de solemnidad, respeto y agradecimiento en la Casa Alcaldía desde las 9:00 a.m. donde los familiares fueron recibidos para ofrecerles un espacio de recogimiento y despedida. De 10:30 a.m. hasta las 3:30 p.m. las puertas permanecieron abiertas para el público.

Hipólito Robles Suárez, exalcalde de Fajardo, dijo que ... (Suministrada)

Meléndez Méndez también formó parte de los actos fúnebres donde destacó la labor del servicio público de Robles Suárez.

“Hoy Fajardo despide con respeto y gratitud a un hombre que tuvo el honor y la responsabilidad de dirigir los destinos de nuestra ciudad. Don Hipólito Robles Suárez forma parte de nuestra historia municipal, una historia que se construye con el trabajo y las aportaciones de quienes han servido a nuestro pueblo. Más allá de cualquier diferencia generacional o política, hoy nos une el respeto por su memoria y el reconocimiento a sus años de servicio. A sus hijos y a toda su familia, les reiteramos nuestras más sinceras condolencias. Que encuentren fortaleza y consuelo en Dios durante este difícil momento”, expresó el alcalde.

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