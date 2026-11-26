Reportan accidente con varios heridos en Orocovis
Según la Policía, al accidente ocurrió a eso de la 1:22 de la madrugada del Día de Acción de Gracias
26 de noviembre de 2026 - 6:32 AM
26 de noviembre de 2026 - 6:32 AM
Un accidente de tránsito de carácter dejó a varias personas heridas durante la madrugada de Acción de Gracias en la carretera PR-155, frente a la ferretería Fortis, en Orocovis.
La Policía informó preliminarmente que recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente de gravedad, en el que varias personas resultaron heridas. No obstante, luego aclararon que las personas involucradas recibieron heridas leves y que no fue un accidente de gravedad.
De acuerdo a teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Tránsito, ninguno de los heridos falleció en el accidente.
Mientras que los heridos se encuentran en condición estable y recibiendo atención médica en una institución hospitalaria cercana.
De momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la cantidad exacta de personas afectadas.
Los agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito están a cargo de la investigación.
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