Un accidente de tránsito de carácter dejó a varias personas heridas durante la madrugada de Acción de Gracias en la carretera PR-155, frente a la ferretería Fortis, en Orocovis.

La Policía informó preliminarmente que recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertó sobre el accidente de gravedad, en el que varias personas resultaron heridas. No obstante, luego aclararon que las personas involucradas recibieron heridas leves y que no fue un accidente de gravedad.

De acuerdo a teniente Rodolfo León, director auxiliar del Negociado de Tránsito, ninguno de los heridos falleció en el accidente.

Mientras que los heridos se encuentran en condición estable y recibiendo atención médica en una institución hospitalaria cercana.

De momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que ocurrió el accidente ni la cantidad exacta de personas afectadas.