Asesinan a un hombre en una zona boscosa de Bayamón
Las autoridades fueron alertadas mediante una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1
26 de noviembre de 2026 - 7:21 AM
26 de noviembre de 2026 - 7:21 AM
Un hombre fue encontrado asesinado a balazos a las 5:26 p.m. del miércoles en una zona boscosa de la carretera PR-816, kilómetro 2, en el sector La Trocha del barrio Nuevo, en Bayamón.
Según un informe de la Policía, el individuo presentaba múltiples heridas de bala que le ocasionaron la muerte.
El occiso fue identificado como Miguel Ángel Carmona Madera, de 22 años y vecino de Guayama.
En la escena, los agentes también recuperaron varios casquillos de bala.
El caso es investigado por agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón.
“Las circunstancias que rodean estos hechos se encuentran bajo investigación por parte de los agentes de la División de Homicidios del CIC de Bayamón y el fiscal Alberto Cruz”, detalló la Uniformada.
Según la Policía, Carmona Madera no contaba con expediente criminal.
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