Una persona se apropió de cinco gafas, valoradas en $2,092 de una tienda en el centro comercial Plaza las Américas en la noche del miércoles.

Según un informe de la Policía, la querella fue hecha por un empleado del establecimiento quien describió al sospechoso como un hombre de tez blanca con barba que vestía un pantalón jogger gris y un suéter negro con las letras GAP, gorra y tenis negros.