Peatón fallece atropellado en Corozal

Un hombre falleció atropellado en un accidente de tránsito en la noche de ayer, domingo, en Corozal, informó la Policía.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:08 p.m., en la carretera PR-159.

La Policía fue alertada sobre el incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que había sido arrollado por un vehículo de motor, cuyo conductor permaneció en el lugar”, indica el informe policiaco.

Agregó que “el perjudicado fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde el médico de turno certificó posteriormente la ausencia de signos vitales”.

“Al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, cuyos resultados se encuentran pendientes”, abundó.

El agente Juan Collazo, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, y la fiscal Verónica Ortiz, se hicieron cargo de la pesquisa.