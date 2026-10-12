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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Peatón fallece atropellado en Corozal

El caso fue reportado en la carretera PR-159

12 de octubre de 2026 - 6:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 182 fallecimientos en accidentes vehiculares en lo que va de este año, 24 menos que los 206 registrados a la misma fecha en el 2025. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre falleció atropellado en un accidente de tránsito en la noche de ayer, domingo, en Corozal, informó la Policía.

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De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 11:08 p.m., en la carretera PR-159.

La Policía fue alertada sobre el incidente mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar a la escena, los agentes encontraron a un hombre que había sido arrollado por un vehículo de motor, cuyo conductor permaneció en el lugar”, indica el informe policiaco.

Agregó que “el perjudicado fue transportado por paramédicos a un hospital del área, donde el médico de turno certificó posteriormente la ausencia de signos vitales”.

“Al conductor se le realizó una prueba de alcohol en la sangre, cuyos resultados se encuentran pendientes”, abundó.

El agente Juan Collazo, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Bayamón, y la fiscal Verónica Ortiz, se hicieron cargo de la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 182 fallecimientos en accidentes vehiculares en lo que va de este año, 24 menos que los 206 registrados a la misma fecha en el 2025.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCorozal
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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