Fallece mujer que fue impactada por una conductora en Guayama
Lisa Yanet León Álvarez fue arrollada cuando la conductora presuntamente perdió el control del automóvil
7 de octubre de 2026 - 9:43 PM
7 de octubre de 2026 - 9:43 PM
Una mujer falleció en la tarde de este martes tras ser arrollada por la conductora de un vehículo en el desvío Dulces Sueños en Guayama.
Según el informe preliminar divulgado por la Policía, Lisa Yanet León Álvarez, de 52 años, caminaba por el área del paseo cuando la conductora de un Toyota Corolla color negro y de 2007 supuestamente perdió el control e impactó a la fémina.
La Policía añadió que León Álvarez recibió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. La conductora del Toyota Corolla se detuvo en la escena, sostuvo la Uniformada.
El incidente se reportó a las 5:54 p.m.
La División de Patrullas de Carreteras de Guayama está a cargo de la investigación.
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