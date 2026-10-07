Fallece mujer que fue impactada por una conductora en Guayama

Una mujer falleció en la tarde de este martes tras ser arrollada por la conductora de un vehículo en el desvío Dulces Sueños en Guayama.

Según el informe preliminar divulgado por la Policía, Lisa Yanet León Álvarez, de 52 años, caminaba por el área del paseo cuando la conductora de un Toyota Corolla color negro y de 2007 supuestamente perdió el control e impactó a la fémina.

La Policía añadió que León Álvarez recibió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el acto. La conductora del Toyota Corolla se detuvo en la escena, sostuvo la Uniformada.

El incidente se reportó a las 5:54 p.m.