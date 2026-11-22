Una nueva nota de la hija de Áurea Vázquez Rijos, convicta por ordenar la muerte de su esposo, el empresario canadiense Adam Ahnang, fue incorporada al expediente del caso en el Tribunal federal.

El escrito, presentado en español por D.M., está fechado el 12 de noviembre y aparece redactado en una hoja que parece ser de una libreta. En el papel se lee el siguiente mensaje: “Honorable juez María Antongiorgi: ¡Señora juez, gracias, gracias! D.M., hija de Áurea Vázquez”.

Aunque el escrito no expresa de manera específica el motivo por el cual se agradece a la togada, podría inferirse que dicho agradecimiento guarda relación con la designación de la licenciada Melanie Carrillo Jiménez como abogada de Vázquez Rijos, al amparo de la Ley de Justicia Penal (CJA, en inglés), mediante orden emitida el 16 de octubre.

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En cuanto a la nota de la hija de la convicta, el expediente electrónico hace referencia a un sobre incluido entre los documentos adjuntos.

D.M. es la hija, de 11 años que anteriormente pidió la intervención del tribunal para que se le asignara un abogado a su madre. Aquella primera gestión se realizó mediante una carta firmada por Carmen Rijos, madre de Vázquez Rijos y tutora legal de la menor, en la que solicitó que la convicta tuviera acceso a representación legal para intentar cuestionar su condena.

En esa comunicación, la niña apeló a las dificultades económicas de su abuela, de 85 años, quien depende de los ingresos del Seguro Social y no cuenta con recursos para contratar un abogado en Puerto Rico. También expresó su deseo de tener la oportunidad de compartir con su madre fuera de prisión.

1 / 12 | Momentos clave del juicio de Áurea Vázquez Rijos. Áurea Vázquez Rijos fue declarada culpable en el Tribunal federal de San Juan. - Luis Alcalá Del Olmo 1 / 12 Momentos clave del juicio de Áurea Vázquez Rijos Áurea Vázquez Rijos fue declarada culpable en el Tribunal federal de San Juan. Luis Alcalá Del Olmo Compartir

La menor nació mientras Vázquez Rijos se encontraba encarcelada en Madrid, España, en 2015. El 29 de septiembre de ese año, la convicta fue trasladada a Puerto Rico para enfrentar el proceso judicial.

“Jueza, acudo a usted para pedirle, por favor, que tenga a bien acepta(r) la solicitud de asignarle un abogado de oficio a mi madre, Áurea Vazquez Rijos”, expresó en la carta.

En un inicio, la petición fue rechazada por Antongiorgi Jordán, quien determinó que no existía una controversia activa ante el tribunal que justificara conceder el remedio solicitado. Posteriormente, se registró en el expediente la designación de Carrillo Jiménez.

Nuevos pasos para impugnar la condena

La nueva nota llegó en momentos en que Vázquez Rijos cuenta con representación legal para evaluar posibles argumentos con los que pueda impugnar su sentencia de cadena perpetua por el asesinato de su esposo.

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Recientemente, su abogada solicitó autorización para examinar y obtener copias de documentos restringidos y bajo sello relacionados con el proceso judicial, como parte de la evaluación de una posible petición al amparo de la sección 2255 del Título 28 del Código de Estados Unidos.

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La jueza Antongiorgi Jordán autorizó esa gestión, que permitirá a la defensa revisar los materiales del expediente antes de determinar qué planteamientos, si alguno, podrían presentar ante el tribunal.

La sección 2255 establece un mecanismo federal mediante el cual una persona condenada puede solicitar que se revise, anule o corrija su sentencia cuando plantea determinados fundamentos legales, entre ellos posibles violaciones constitucionales o deficiencias en la representación legal.

Cadena perpetua

El 15 de marzo de 2019, el juez de distrito federal, Daniel Domínguez, sentenció a Vázquez Rijos, también conocida como “Beatriz Vázquez” o “Aurea Dominicci”; a su hermana, Marcia Vázquez Rijos; y a la expareja de esta última, José Ferrer Sosa, a cadena perpetua por el asesinato de Anhang, ocurrido el 22 de septiembre de 2005, en el Viejo San Juan.

Los acusados fueron encontrados culpables por un jurado el 3 de octubre de 2018.

El juicio estuvo precedido por una compleja investigación que incluyó la excarcelación de un hombre que había sido condenado injustamente por el asesinato de Anhang. Alrededor de octubre de 2007, Jonathan Román Rivera fue declarado culpable del asesinato y sentenciado a 105 años de prisión. En junio de 2008, la investigación federal sobre el asesinato condujo a su excarcelación y al arresto de Alex “El Loco” Pabón Colón.

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El 4 de junio de 2008, un gran jurado federal del Distrito de Puerto Rico presentó una acusación de dos cargos contra Vázquez Rijos y Pabón Colón, también conocido como “Alex el Loco” o “Dante”, por el asesinato.

Pabón Colón se declaró culpable el 13 de junio de 2008. Por su parte, Vázquez Rijos se trasladó a Italia en 2008 en un intento por evitar ser procesada. Fue arrestada en España en 2013 y extraditada a Puerto Rico en 2015, luego de un proceso contencioso de extradición, según un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía federal.

El 15 de agosto de 2013, un gran jurado federal presentó una segunda acusación sustitutiva contra las hermanas Vázquez Rijos y Ferrer Sosa por el asesinato por encargo de Anhang.

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Durante el juicio, el gobierno federal demostró que los tres convictos se reunieron con Pabón Colón el 21 de septiembre de 2005 para proponerle que asesinara a Anhang a cambio de $3 millones. Vázquez Rijos realizó aproximadamente diez llamadas telefónicas a Anhang para persuadirlo de que cenara con ella en un restaurante del Viejo San Juan y facilitar así que Pabón Colón lo asesinara.

El 22 de septiembre de 2005, Pabón Colón recibió una llamada de Ferrer Sosa, quien le informó que Vázquez Rijos y su esposo se encontraban cenando en un restaurante del Viejo San Juan y que Anhang debía ser asesinado esa misma noche, según la Fiscalía federal.

Luego de la cena, Pabón Colón asesinó a Anhang en la esquina de las calles San Justo y Luna, en el Viejo San Juan, mientras Anhang y Vázquez Rijos regresaban al estacionamiento para recoger el vehículo de este.

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“El asesinato se llevó a cabo conforme a lo previamente acordado y siguiendo las instrucciones que Pabón Colón había recibido de Aurea Vázquez Rijos, José Ferrer Sosa y Marcia Vázquez Rijos. Pabón Colón apuñaló a Anhang en múltiples ocasiones y lo golpeó violentamente en la cabeza con un adoquín, mientras su esposa observaba el ataque mortal. Anhang forcejeó con Pabón Colón e intentó proteger a su esposa del agresor. Sin embargo, desconocía que ella había sido quien ordenó su asesinato”, dice el parte de prensa emitido por la Fiscalía federal.

Durante el juicio, varios testigos declararon que Vázquez Rijos observó cómo asesinaban a su esposo. Las últimas palabras de Anhang estuvieron dirigidas a ella: “¡Run baby, run!“. Al mismo tiempo, Vázquez Rijos le recordó a Pabón Colón que debía causarle una herida, con el propósito de crear la impresión de que ella no tenía responsabilidad alguna en el incidente y perpetuar la versión de que la muerte de Anhang había sido resultado de un robo, según la Fiscalía federal.

La prueba también demostró que Pabón Colón escribió varias cartas a los acusados en un intento por cobrar el dinero que le habían prometido por el asesinato de Anhang. La Fiscalía federal indicó que “Marcia Vázquez Rijos recibió la tercera carta que Pabón Colón les envió y le indicó a la persona que la entregó que le comunicara a Pabón Colón que no tenían el dinero para pagarle”.

Ante estos hechos, el jurado declaró culpables a los hoy convictos de todos los cargos, incluidos los relacionados con la conspiración y el uso de un medio de comunicación interestatal para cometer un asesinato por encargo.

“La sentencia pone fin a un proceso que requirió mucho esfuerzo y perseverancia. Finalmente, se hizo justicia para la víctima y su familia”, expresó la entonces jefa de la Fiscalía federal Rosa Emilia Rodríguez Vélez.