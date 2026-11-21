El juez de distrito Pedro Delgado Hernández, del Tribunal federal, autorizó una solicitud de la Fiscalía federal para iniciar el proceso de decomiso de la residencia donde fue arrestado en octubre de 2024 el narcotraficante Nelson Torres Delgado, alias “El Burro”, quien permaneció prófugo de la justicia por casi siete años.

La vivienda está ubicada en la urbanización Ocean View, en el sector de La Parguera, en Lajas.

La propiedad objeto del procedimiento es el “lote número B-14, con una superficie de 645 metros cuadrados. En este terreno se encuentra una residencia construida de hormigón que consta de cuatro dormitorios, dos baños y medio, sala, cocina y garaje con capacidad para dos vehículos”, según la descripción incluida en el documento que la Fiscalía federal presentó el miércoles ante el tribunal.

La solicitud, titulada “Solicitud de los Estados Unidos de América para una orden preliminar de decomiso”, recibió el aval del juez durante la tarde del viernes.

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El decomiso de la residencia forma parte de los términos del acuerdo que Torres Delgado suscribió con las autoridades federales y que culminó con su declaración de culpabilidad el 25 de septiembre. Entre las condiciones pactadas figuraba la entrega del inmueble al gobierno de Estados Unidos.

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“En virtud de dicho acuerdo, cedió a favor de los Estados Unidos sus derechos e intereses sobre la siguiente propiedad”, indica el documento judicial.

Por el momento, la Fiscalía federal no ha informado qué hará con la residencia, es decir, si será vendida, subastada o transferida a alguna dependencia del gobierno federal, como ocurre en muchos casos donde también se llevan procesos similares.

El documento establece que las autoridades divulgarán un aviso en el portal forfeiture.gov con el propósito de identificar a cualquier persona que pueda reclamar algún interés legal sobre el inmueble y que, por esa razón, tenga fundamentos para impugnar su decomiso.

“Esta notificación incluirá el aviso de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos (U.S. Marshals) tienen la intención de disponer de la propiedad número 15823 de la manera que indique el Fiscal General”, se detalla.

De esta forma, según el documento, “los Estados Unidos enviarán una notificación directa a cualquier persona que tenga o alegue tener un interés legal en la propiedad número 15823, informándole sobre su derecho a presentar una petición ante el Tribunal para impugnar el decomiso”.

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Esto, de acuerdo con el Artículo 853(n) del Título 21 del Código de los Estados Unidos (21 U.S.C. § 853(n)) y la Regla 32.2(c) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal, que establecen el procedimiento mediante el cual una persona puede presentar una reclamación ante el tribunal para impugnar la confiscación y procurar que se reconozcan sus derechos sobre la propiedad.

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“Se deberá entregar una copia de cualquier petición a la fiscal federal adjunta, Myriam Y. Fernández González, en un plazo de 30 días a partir de la publicación final de la notificación o de la recepción de la notificación efectiva, lo que ocurra primero”, añade el documento.

Mientras se completa ese procedimiento, la residencia permanece bajo la custodia del FBI y del USMS.

En cuanto al proceso penal, la sentencia de Torres Delgado está pautada para el 22 de diciembre.

El acusado se declaró culpable de conspirar para distribuir sustancias controladas y de utilizar un arma de fuego automática para cometer un asesinato.

Como parte de los términos pactados, Torres Delgado también admitió haber operado como suplidor de drogas, entre ellas heroína, crack, cocaína y marihuana, para distintos residenciales y comunidades.