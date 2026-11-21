Un hombre fue ingresado en prisión tras ser imputado de agredir de una bofetada a un adulto mayor con quien comparte residencia, mientras presuntamente se encontraba en estado de embriaguez, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron el viernes, a eso de las 2:00 p.m., en la urbanización Altamesa, en San Juan.

Según el informe policiaco, el imputado fue identificado como Carlos O. Ramos Torres, de 63 años, contra quien se presentó un cargo por maltrato a personas de edad avanzada, al amparo del Código Penal.

De acuerdo con la investigación, “Ramos Torres salió de su habitación en aparente estado de embriaguez y de forma agresiva le dio una bofetada en el lado izquierdo del rostro al querellante, un hombre de edad avanzada, quien también reside en el lugar, y le profirió palabras soeces”.

La prueba fue presentada ante la jueza Arelys M. Ortiz, del Tribunal de San Juan, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $15,000, que no prestó. Posteriormente, fue fichado e ingresado en prisión.

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Segundo caso en Arecibo

En otro caso, un hombre de 38 años fue acusado de maltrato a una persona de edad avanzada, tras presuntamente proferir palabras soeces contra su padre, de 82 años.

El imputado fue identificado por la Policía como Ángel M. Torres Negrón. Los hechos ocurrieron el 11 de noviembre, a eso de las 5:30 p.m., en el barrio Abra San Francisco, en la calle Cardona, en Arecibo.

Según el informe policiaco, el hombre presuntamente insultó verbalmente a su padre.

El fiscal Ismael Ortiz Roldán presentó los cargos ante la jueza Alba Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo. La togada determinó causa para arresto y le fijó una fianza de $10,000, que tampoco prestó.

Torres Negrón fue ingresado en la cárcel de Bayamón, donde permanecerá hasta la vista preliminar, señalada para el 10 de diciembre.