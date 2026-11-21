“Se concede, al no haber oposición, la moción de autorización para viajar, presentada a favor de Néstor Alonso Vega”, dice la orden del juez emitida el 18 de noviembre y disponible en el expediente del caso.

Alonso Vega solicitó permiso para viajar del 24 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, junto con su esposa y sus suegros. La petición fue presentada el martes por su abogado, Max Pérez Bouret, quien explicó que se trata de unas vacaciones familiares organizadas por sus parientes como regalo para la pareja.

“El señor Alonso Vega solicita respetuosamente autorización para viajar del 24 de diciembre de 2026 al 3 de enero de 2027, como parte de un viaje familiar organizado por sus parientes a modo de regalo. Viajará acompañado de su esposa y de sus suegros, quienes estarán con ellos durante todo el recorrido. Como sabe el Tribunal, tanto el señor Alonso Vega como su esposa son personas ciegas”, sostuvo Pérez Bouret en la moción.

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El exlegislador cumple una sentencia de tres años de libertad supervisada, que comenzó hace casi un mes, tras completar su periodo de encarcelamiento, del que salió el pasado 23 de octubre, según reflejó la plataforma digital del Negociado Federal de Prisiones (BOP).

Así será el viaje de Néstor Alonso

Según el itinerario incluido en el documento judicial, Alonso Vega saldrá de San Juan el 24 de diciembre con destino a Miami.

Dos días después, el 26 de diciembre, abordará el crucero Icon of the Seas, de Royal Caribbean, para iniciar una travesía de siete noches por el Caribe.

Durante el recorrido, la embarcación tiene previstas paradas en Costa Maya y Cozumel, en México; Roatán, en Honduras, y CocoCay, en Bahamas.

El crucero regresará a Miami el 2 de enero de 2027, mientras que el exrepresentante tiene previsto regresar a Puerto Rico al día siguiente.

Fiscalía federal y Probatoria no se opusieron

En la moción, la defensa explicó que las condiciones de libertad supervisada le prohíben a Alonso Vega abandonar el distrito judicial federal donde reside sin obtener previamente el aval del tribunal o de su oficial de probatoria.

Pérez Bouret indicó que la solicitud fue sometida inicialmente a la Oficina Federal de Probatoria el pasado 28 de octubre. Sin embargo, se le notificó que, debido a que Alonso Vega llevaba menos de seis meses bajo supervisión, necesitaba obtener una autorización judicial.

“Las condiciones estándar de libertad supervisada establecen que el señor Alonso Vega no puede abandonar deliberadamente el distrito judicial federal donde está autorizado a residir sin obtener previamente el permiso del Tribunal o del oficial de probatoria (documento judicial 184). El 28 de octubre de 2026, el abogado que suscribe presentó por escrito ante la Oficina Federal de Probatoria la solicitud y el itinerario completo. Debido a que el señor Alonso Vega comenzó a cumplir su periodo de libertad supervisada hace menos de seis meses, dicha oficina le informó que necesita la autorización del Tribunal para realizar este viaje”, indica el documento.

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Como parte de la solicitud, la defensa incluyó un correo electrónico del 13 de noviembre en el que el oficial de probatoria Israel Sánchez Amaro comunicó que no se oponía al viaje.

Asimismo, el fiscal federal auxiliar Scott H. Anderson confirmó, mediante un mensaje fechado el 17 de noviembre, que el Ministerio Público tampoco presentaría objeciones.

“La Oficina Federal de Probatoria no tiene objeciones a la solicitud, según consta en el anejo 2. Asimismo, el Gobierno de Estados Unidos, por conducto del fiscal federal auxiliar Scott H. Anderson, tampoco se opone a la petición, según se desprende del anejo 3”, agregó la defensa en la moción.

Finalmente, Pérez Bouret aseguró que su cliente cumplirá con todas las condiciones de su libertad supervisada y con cualquier requisito adicional que establezcan el tribunal o la Oficina de Probatoria.

Específicamente, indicó que Alonso Vega entregará sus documentos de viaje a la Oficina de Probatoria antes de partir, permanecerá localizable por teléfono durante todo el recorrido, no se desviará del itinerario presentado y comparecerá ante dicha oficina a su regreso, según se le indique.

Antecedentes del caso

Alonso Vega fue arrestado el 5 de noviembre de 2020 por su participación en un esquema de corrupción pública relacionado con aumentos salariales a un empleado de su oficina legislativa, quien presuntamente le entregaba parte del dinero adicional que recibía.

De acuerdo con el pliego acusatorio, el entonces representante aumentó el salario quincenal del empleado en varias ocasiones: primero, de $760.02 a $1,446.52 y, posteriormente, a $2,043.08. A cambio, recibía, presuntamente, la mitad de los incrementos mediante transferencias por ATH Móvil, entregas de efectivo y pagos a su cuenta de Home Depot.

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El exlegislador del PNP fue declarado culpable de nueve cargos federales en junio de 2022. En febrero de 2023, recibió una sentencia de cinco años y tres meses de prisión.