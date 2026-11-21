La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) comprometió $45.9 millones para la rehabilitación del sistema eléctrico en la antigua base naval de Roosevelt Roads, en Ceiba, como parte de un paquete de más de $111 millones obligados para 29 proyectos en reconstrucción en Puerto Rico.

De acuerdo con un comunicado de La Fortaleza circulado este sábado, la partida de $45,910,627.56 asignada a la Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads contempla mejoras a subestaciones, postes, conexiones eléctricas y otros componentes del sistema, con el propósito de fortalecer su capacidad de resistencia ante futuros eventos atmosféricos. Los fondos, se precisó, provienen del pote federal asignado a obras de mitigación de riesgos.

Otros proyectos para los que FEMA obligó partidas millonarias incluyen las rehabilitaciones del Centro Gubernamental Minillas ($7.2 millones), cuatro edificios de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras ($6.9 millones), una línea de transmisión eléctrica entre Caguas y Lares ($6.3 millones) y el Natatorio de San Juan y su centro de acondicionamiento físico ($4.6 millones).

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La UPR en Río Piedras también recibirá $2.5 millones para mitigar daños en el antiguo edificio de Registraduría, mientras la Administración de Vivienda Pública tendrá disponibles $2.2 millones para el complejo de vivienda Columbus Landing, en Mayagüez.

“Cada uno de estos proyectos atiende una necesidad distinta, pero todos forman parte del esfuerzo por recuperar y fortalecer la infraestructura de Puerto Rico. Las asignaciones incluyen mejoras al sistema eléctrico, rehabilitación de instalaciones públicas y universitarias, reparación de carreteras y recursos para la respuesta de emergencia. La coordinación con el presidente Donald Trump y su administración ha sido clave para continuar adelantando estos trabajos y atender las necesidades que permanecen pendientes tras los distintos eventos atmosféricos y sísmicos”, expresó la gobernadora Jenniffer González.

Entre las obligaciones vinculadas a daños por los terremotos de 2020, se cuentan $6.2 millones para la Compañía de Fomento Industrial, $1.5 millones para el Municipio de Mayagüez y $310,328.57 para el Instituto de Cultura Puertorriqueña.

Por daños causados por el huracán Fiona (2022), se incluyeron $5 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica para “trabajos de restauración” y otros $4.8 millones para labores que incluyen despeje de vegetación en torno al tendido eléctrico.

La Policía, mientras, recibirá $2.5 millones por concepto de “medidas de protección y respuesta de emergencia”.