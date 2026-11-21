La moción de tres páginas fue presentada el 20 de noviembre por el licenciado Jackson B. Whetsel.

Hasta el momento, la jueza federal de distrito Gina Méndez Miró no ha concedido o denegado la petición presentada por el acusado, quien desde abril mantiene conversaciones con las autoridades con el fin de alcanzar un acuerdo que le permita evitar ir a juicio.

En el documento, la defensa estableció que “el abogado que suscribe requiere más tiempo para informar al señor Cedeño sobre los últimos avances en las negociaciones, analizar las opciones que aún tiene a su disposición y llegar a una decisión definitiva”.

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“Por consiguiente, el señor Cedeño, a través del abogado que suscribe, solicita a este Tribunal una prórroga de 14 días en el plazo para presentar una modificación de su declaración (de no culpable a culpable), extendiéndolo hasta el 4 de diciembre de 2026″, añadió Whetsel en el documento.

La solicitud fue presentada en la fecha límite establecida para notificar al tribunal si las partes alcanzaron o no un acuerdo de culpabilidad.

Cedeño Gómez, a quien el tribunal le denegó el beneficio de fianza, fue arrestado el 12 de febrero. Actualmente, enfrenta cargos por los delitos de coacción y seducción de un menor o tentativa de cometer esos delitos, así como por recibir y poseer material de pornografía infantil.

La investigación estuvo a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que actuó luego de recibir denuncias relacionadas con el acusado.

De acuerdo con la denuncia incluida en el expediente criminal, Cedeño Gómez, supuestamente, inició contacto con un menor de siete años mediante la red social TikTok. Durante el intercambio, le preguntó si podían ser amigos, hizo comentarios sobre su apariencia y manifestó interés en recibir fotografías del niño sin camisa.

Los padres del menor notificaron la situación a HSI el 7 de enero, lo que dio paso a una investigación federal. Como parte de las pesquisas, un agente asumió la identidad del menor para dar continuidad a las comunicaciones. Según el documento judicial, Cedeño Gómez compartió fotografías y propuso trasladar la conversación a WhatsApp, plataforma en la que los mensajes adquirieron un tono de carácter sexual más explícito.

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Las comunicaciones también incluyeron la coordinación de una reunión presencial. Según las alegaciones, el menor saldría de la escuela para encontrarse con Cedeño Gómez.

El expediente recoge, además, unas declaraciones que el acusado hizo el 12 de febrero, cuando presuntamente admitió que “ha estado chateando con un menor de aproximadamente ocho años durante aproximadamente un mes y que sus conversaciones fueron sexualmente explícitas”. El documento fue firmado por la agente especial del HSI, Nicole Osterman.