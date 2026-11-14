Autoridades federales arrestan a tres hombres en Puerto Rico por explotación infantil

Agentes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, en inglés), en unión con la Policía de Puerto Rico, arrestaron a tres hombres, de entre 25 y 44 años, por cargos relacionados con explotación infantil.

En un comunicado de prensa, emitido el viernes, el jefe interino de la Fiscalía federal en San Juan, Héctor Ramírez Carbó, informó que uno de los arrestados podría enfrentar una pena de cadena perpetua de ser encontrado culpable.

Los arrestados fueron identificados como Christian Cedeño Rodríguez, de 25 años, residente de Salinas; Jonathan David Mercado Valladares, de 29 años, vecino de Ponce, y Elvin Miranda Rivera, de 44 años, residente de Morovis.

Según documentos judiciales citados por la Fiscalía federal, entre mayo y octubre de 2026, Cedeño Rodríguez empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a una menor de 14 años para que participara en actos sexualmente explícitos, con el fin de producir material ilegal.

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Asimismo, las autoridades federales revelaron que durante ese periodo, Cedeño Rodríguez, con pleno conocimiento, recibió material de pornografía infantil por aparatos electrónicos y la traspasó a un menor. De ser declarado culpable, Cedeño Rodríguez se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años de prisión hasta cadena perpetua.

Por su parte, Miranda Rivera, según el pliego citado por la Fiscalía federal, empleó, utilizó, persuadió, indujo, incitó y coaccionó a una menor de 14 años para que participara en una conducta sexualmente explícita con el fin de producir material de explotación infantil.

Igualmente, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 5 años hasta 20 años de prisión. Las autoridades federales alegaron que poseía y distribuía, mediante su teléfono celular, imágenes que mostraban a un menor participando en una conducta sexualmente explícita.

Finalmente, Mercado Valladares, según los documentos judiciales, entre febrero de 2023 y febrero de este año, tomó fotografías de menores, incluidos menores prepúberes, y produjo imágenes que mostraban a dichos menores participando en conductas sexualmente explícitas, utilizando aplicaciones en su dispositivo móvil.