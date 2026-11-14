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¿Qué saber tras la suspensión del tráfico aéreo en Puerto Rico y Estados Unidos?

Las autoridades advirtieron que será lento normalizar el tráfico aéreo tras la interrupción más prolongada en 25 años

14 de noviembre de 2026 - 10:38 AM

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Un vuelo de American Airlines despega del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington en Arlington, Virginia. (Tom Brenner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Una suspensión nacional de vuelos en Puerto Rico y Estados Unidos terminó alrededor de las 8:15 p.m. del viernes y algunos vuelos nacionales ya han despegado de aeropuertos, pero ¿qué es lo más reciente?

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Las autoridades advirtieron que normalizar el tráfico aéreo tras la interrupción de vuelos más prolongada en 25 años será lento.

Funcionarios señalan que es probable que el sistema esté operando con normalidad a tiempo para atender el aumento de viajes por el Día de Acción de Gracias.

Esto es lo que hay que saber:

Los vuelos se reanudaron, pero la interrupción continúa

La Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) informó que las salidas de aviones podrían reanudarse a última hora del viernes por la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. La FAA indicó que los pasajeros deben comunicarse con sus aerolíneas para obtener información sobre sus vuelos.

No obstante, el efecto dominó de la suspensión podría sentirse durante días.

Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York.Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth, en Texas.Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en San Juan, Puerto Rico.
1 / 6 | 📷 Cientos de aviones en espera: imágenes muestran el alcance de la interrupción aérea. Aeropuerto Internacional John F. Kenneddy, en Nueva York. - Captura / FlightRadar24

Más de 2,500 vuelos fueron cancelados en Estados Unidos el sábado y cientos más se retrasaron, según FlightAware, un sitio web que rastrea interrupciones de vuelos.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió a los estadounidenses que viajan que restablecer la normalidad del tráfico aéreo no será rápido.

Los vuelos internacionales se están gestionando caso por caso, de acuerdo con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin.

El aeropuerto de San Francisco informó que los vuelos con destino al otro lado del océano Pacífico recibieron autorización para salir del aeropuerto desde la noche del viernes. Eso incluyó vuelos con destino a Hawai y Asia.

La agencia de aviación de Europa suspendió las salidas con destino a Estados Unidos a solicitud de la FAA desde las 5 de la tarde, hora del Este, del viernes hasta la medianoche.

Las aerolíneas están obligadas a ofrecer un cambio de reserva gratuito en otro vuelo a los viajeros que quieran continuar su trayecto, o un reembolso si su vuelo fue cancelado y deciden no realizar el viaje.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo.En principio, la agencia federal dio la orden “debido a circunstancias extraordinarias y por razones de seguridad”.Duffy ha dicho que se necesitarán otros $30,000 millones para completar el trabajo, y la Casa Blanca ha comenzado a presionar al Congreso para que lo apruebe.
1 / 14 | 📷 En fotos: aviones en tierra y pasajeros a la espera tras la orden de la FAA. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos suspendió el viernes por la tarde todos los vuelos en todo el país debido a problemas de comunicación en centros regionales de control de tráfico aéreo. - Ryan Murphy

El motivo de la suspensión de vuelos

Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dijeron que una nueva tecnología que se estaba conectando al sistema nacional de control del tráfico aéreo sobrecargó equipos anticuados.

Según los funcionarios, eso provocó comunicaciones “intermitentes” y vacíos de radar, lo que derivó en el cierre de vuelos durante más de cuatro horas.

Duffy sugirió que podrían producirse más interrupciones.

“No creíamos que tendríamos este tipo de caída del sistema. La tuvimos”, señaló.

La modernización del control del tráfico aéreo comenzó el año pasado después de que el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares en financiación. Duffy y la Casa Blanca están presionando para obtener 30.000 millones de dólares más para completar el trabajo.

La interrupción de Microsoft y los ciberataques no estuvieron relacionados con la suspensión

Microsoft dijo que no tenía indicios de que la suspensión en tierra estuviera relacionada con la interrupción del servicio que dejó fuera de línea Outlook y otros servicios el jueves, según un portavoz de la empresa.

Mullin señaló que tampoco hay indicios de que la falla estuviera relacionada con un ciberataque.

“Nunca hubo vidas en riesgo. No hubo vuelos en riesgo. La FAA pudo manejarlo. Lo hicimos”, indicó.

Indicó que la suspensión de vuelos se decretó “como medida de precaución”.

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