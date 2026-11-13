Decenas de vuelos atrasados y cancelados en el aeropuerto Luis Muñoz Marín en medio de paralización de la FAA

En momentos en que una orden federal paralizó temporalmente el movimiento de aviones en tierra en los aeropuertos de Estados Unidos, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín registraba decenas de vuelos atrasados y/o cancelados durante la tarde de este viernes, según datos del portal FlightAware.

Hasta el momento, sin embargo, se desconoce el total de vuelos que estaban en agenda para despegar o aterrizar este viernes. De acuerdo con Flight Aware, 54 permanecían atrasados, y nueve, cancelados.

Aerostar Airport Holdings. LLC., operador del aeropuerto, informó que la orden de la Administración Federal de Aviación (FAA), conocida como “ground stop”, afectó las operaciones desde y hacia la terminal. Los aviones que ya estaban en el aire podían continuar y aterrizar según sus planes de vuelo.

El secretario de Transportación de Estados Unidos, Sean Duffy, atribuyó la paralización a “un problema (con los equipos de) comunicación que impacta los Centros de Control de Rutas Aéreas”.

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Un pasajero compartió una imagen desde un vuelo retrasado. (Suministrada)

En una publicación en X, indicó que técnicos de la FAA investigaban la causa y trabajaban para corregir la falla. El funcionario no precisó cuánto duraría la medida.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, indicó que, hasta el momento, no hay indicios de que un acto malintencionado haya provocado la falla en los equipos de comunicación.

De acuerdo con The Associated Press, la última vez que la FAA ordenó la paralización del tráfico aéreo en la nación fue el 11 de enero de 2023, cuando el sistema NOTAM (Aviso a los Aviadores), utilizado para enviar información importante a los pilotos como actualizaciones de las condiciones del tiempo, dejó de funcionar.

La agencia federal también paralizó el tráfico aéreo el 11 de septiembre de 2001, cuando ocurrieron los ataques terroristas mediante el uso de aviones comerciales.

Aerostar señaló que la situación se originó fuera del aeropuerto Luis Muñoz Marín y anticipó cambios en los itinerarios hasta que la FAA autorizara la reanudación de las operaciones.

“Al tratarse de una determinación aplicable al sistema aéreo de Estados Unidos, se espera impacto en los itinerarios de vuelos hasta tanto la FAA autorice el restablecimiento del servicio”, sostuvo Aerostar en declaraciones escritas.