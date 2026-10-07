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Roban vehículo de conductor mediante carjacking en Toa Alta

El automóvil hurtado fue un Nissan Versa color gris con tablilla KET-442

7 de octubre de 2026 - 9:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El incidente se reportó a las 5:09 p.m. de este martes. (HERIBERTO CASTRO)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un hombre fue despojado de su vehículo mediante carjacking en un incidente registrado en la tarde de este martes en el barrio Río Lajas de Toa Alta.

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El informe preliminar de la Policía resaltó que el querellante, que labora para una compañía de entrega de alimentos, se encontraba en un semáforo en la carretera PR-823 fue, supuestamente, interceptado por dos individuos.

Los dos hombres le indicaron al querellante que se bajara de su automóvil, un Nissan Versa de 2023 color gris y con tablilla KET-442. Una vez el querellante se bajó, los dos individuos entraron al vehículo y se marcharon de la escena.

El querellante resultó ileso, según el informe preliminar.

La pesquisa está a cargo del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja.

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CarjackingCarjackingsToa AltaPolicía de Puerto RicoCIC
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