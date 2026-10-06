66 órdenes de arresto: Policía lleva a cabo operativo en el oeste y sur de Puerto Rico

Hormigueros - La Policía lleva a cabo un operativo denominado “Impacto al Suroeste” para diligenciar 66 órdenes de arresto en 17 municipios.

El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de Operaciones Especiales, indicó que las detenciones están relacionadas con cargos por drogas y violaciones a la Ley de Armas.

Explicó que comenzaron a ejecutar las órdenes de arresto hace varios días, tras una investigación encubierta que ha incluido allanamientos, así como la ocupación de armas, dinero en efectivo y drogas, mayormente cocaína.

Al momento no ofreció todos los detalles, que se informarán en una conferencia de prensa que será a media mañana en el Cuartel General de la Policía.

No obstante, Cruz comentó que las intervenciones no fueron contra una sola organización, sino que impactó “vendedores independientes” y “algunos grupos de tres o cuatro personas que operan en conjunto”.

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El coronel Carlos Cruz y el fiscal Héctor Siaca llegan a Hormigueros como parte de un operativo de arrestos. (Alex Figueroa Cancel)

Por su parte, el director del Negociado de Drogas de la Policía, Ricardo de Jesús, indicó a eso de las 7:00 a.m. del martes que, del total de órdenes de detención, habían arrestado a 52 personas.

“A varios les radicaron diferentes artículos por armas y drogas. Es un esfuerzo de 13 meses con agentes encubiertos. Se compraron armas de fuego y sustancias controladas”, apuntó De Jesús.

Explicó que, paralelamente, han llevado a cabo 150 detenciones en varios municipios, tras intervenciones en las que han ocupado “20 armas de fuego, sustancias controladas en grandes cantidades y otro material delictivo”.

El operativo inició con la investigación encubierta del Negociado de Drogas, pero participaron otras unidades como la División de Arrestos e Inteligencia y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

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