Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Avisos
Especiales
6 de octubre de 2026
81°Lluvias aisladas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

66 órdenes de arresto: Policía lleva a cabo operativo en el oeste y sur de Puerto Rico

Las detenciones en 17 municipios están relacionadas a cargos por drogas y violaciones a la Ley de Armas

6 de octubre de 2026 - 6:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La investigación fue iniciada por el Negociado de Drogas, pero en el operativo participaron varias unidades de la Policía. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Hormigueros - La Policía lleva a cabo un operativo denominado “Impacto al Suroeste” para diligenciar 66 órdenes de arresto en 17 municipios.

RELACIONADAS

El coronel Carlos Cruz, superintendente auxiliar de Operaciones Especiales, indicó que las detenciones están relacionadas con cargos por drogas y violaciones a la Ley de Armas.

Explicó que comenzaron a ejecutar las órdenes de arresto hace varios días, tras una investigación encubierta que ha incluido allanamientos, así como la ocupación de armas, dinero en efectivo y drogas, mayormente cocaína.

Al momento no ofreció todos los detalles, que se informarán en una conferencia de prensa que será a media mañana en el Cuartel General de la Policía.

No obstante, Cruz comentó que las intervenciones no fueron contra una sola organización, sino que impactó “vendedores independientes” y “algunos grupos de tres o cuatro personas que operan en conjunto”.

El coronel Carlos Cruz y el fiscal Héctor Siaca llegan a Hormigueros como parte de un operativo de arrestos.
El coronel Carlos Cruz y el fiscal Héctor Siaca llegan a Hormigueros como parte de un operativo de arrestos. (Alex Figueroa Cancel)

Por su parte, el director del Negociado de Drogas de la Policía, Ricardo de Jesús, indicó a eso de las 7:00 a.m. del martes que, del total de órdenes de detención, habían arrestado a 52 personas.

“A varios les radicaron diferentes artículos por armas y drogas. Es un esfuerzo de 13 meses con agentes encubiertos. Se compraron armas de fuego y sustancias controladas”, apuntó De Jesús.

Explicó que, paralelamente, han llevado a cabo 150 detenciones en varios municipios, tras intervenciones en las que han ocupado “20 armas de fuego, sustancias controladas en grandes cantidades y otro material delictivo”.

El operativo inició con la investigación encubierta del Negociado de Drogas, pero participaron otras unidades como la División de Arrestos e Inteligencia y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA).

----

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Tags
NarcotráficoPolicía de Puerto RicoBreaking NewsOperativo policiacoArrestos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de octubre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: