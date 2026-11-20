Sentencian a cuatro años de prisión a exempleada del Seguro Social por malversar $1.8 millones
La jueza federal de distrito Gina R. Méndez Miró ordenó la restitución del dinero y fijó una multa de $200,000
20 de noviembre de 2026 - 3:59 PM
20 de noviembre de 2026 - 3:59 PM
Una exempleada de la Administración del Seguro Social (SSA) fue sentenciada a 48 meses de prisión por presuntamente malversar y robar alrededor de $1.8 millones de la agencia mediante 13 reclamaciones fraudulentas.
De acuerdo con Fiscalía federal, la convicta, identificada como Myrna Faría, también conocida como Myrna Oliveras Santiago, también deberá cumplir un año de libertad supervisada tras salir de prisión.
La jueza federal de distrito Gina R. Méndez Miró también le ordenó restituir $1,814,167 y le impuso una multa de $200,000.
Según los documentos judiciales y la prueba presentada durante el juicio, Faría supuestamente aprovechó su puesto en el Seguro Social para presentar y aprobar reclamaciones falsas a nombre de personas que creía fallecidas.
Luego, habría proporcionado su propia información bancaria y su dirección para recibir los pagos, y habría retirado, transferido y gastado el dinero.
La Fiscalía federal informó que, entre marzo de 2012 y marzo de 2024, Faría se apropió de aproximadamente $1,812,455.10 en beneficios de jubilación, para sobrevivientes y auxiliares a los que sabía que no tenía derecho.
El comunicado detalla que Faría trabajó para la agencia desde aproximadamente 1991 hasta 2019 como especialista en seguros sociales y en reclamaciones en una unidad de apoyo en San Juan.
Fue acusada el 6 de marzo de 2024 y arrestada ocho días después. El 24 de junio de 2026, un jurado federal la declaró culpable tras un juicio de una semana.
La Oficina del Inspector General del Seguro Social, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos investigaron el caso con la colaboración de la Policía.
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