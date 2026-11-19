Un exempleado del Departamento de Hacienda fue sentenciado a 50 meses de prisión tras declararse culpable de participar en una conspiración de soborno que provocó la pérdida de aproximadamente $5 millones en ingresos contributivos de Puerto Rico.

El convicto, identificado como Luis A. Jiménez Guzmán, también deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar $5 millones en restitución por su participación en una conspiración para defraudar a la agencia.

De acuerdo con Fiscalía federal, el acuerdo de culpabilidad estipuló que Jiménez Guzmán “conspiró a sabiendas y deliberadamente para cometer soborno relacionado con programas federales y fraude electrónico, y aceptó pagos de sobornos a cambio de sus actos corruptos”.

Según Fiscalía federal, desde febrero de 2019 hasta marzo de 2023, el hombre trabajó como empleado de Hacienda.

Entre sus funciones se encontraban acceder, tanto físicamente como por vía electrónica, a planillas contributivas y documentos relacionados con la facturación y el cobro de contribuciones adeudadas, así como revisarlos.

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De igual forma, la agencia federal señaló que el convicto tenía acceso privilegiado a las plataformas en línea de Hacienda, el Sistema Integrado de Administración Contributiva de Puerto Rico (PRITAS, por sus siglas en inglés) y el Sistema Unificado de Rentas Internas (GenTax/SURI), por lo que podía crear créditos contributivos y modificar datos sobre la contribución sobre ingresos, las retenciones contributivas a empleados y el impuesto sobre ventas.

“Como parte de la conspiración de soborno, Jiménez-Guzmán aceptó indebidamente pagos en efectivo y otros beneficios a cambio de presentar información falsa a Hacienda”, lee el comunicado.

Según Fiscalía federal, la información falsa presuntamente se presentó a Hacienda para eliminar contribuciones adeudadas, evadir contribuciones y apropiarse de fondos.

“Por ejemplo, el 16 de agosto de 2021, Jiménez-Guzmán recibió un soborno de $10,000 de la Persona H para eliminar y reducir una deuda contributiva de uno de los clientes de la Persona H”, sostuvo el organismo.

De igual forma, el exempleado supuestamente solicitó y aceptó los pagos ilícitos, eliminó ilegalmente deudas contributivas con Hacienda y obtuvo reintegros contributivos ilegales para varios contribuyentes, tanto individuos como empresas, lo que le ocasionó a Hacienda una pérdida total aproximada de $5 millones.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) investigó estos hechos.