El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes aguaceros registrados durante la tarde del jueves.

Según un boletín de la agencia federal, los municipios bajo advertencia son:

Ceiba, Gurabo, Juncos y Las Piedras: hasta las 4:00 p.m.

Aguada, Añasco y Moca: hasta las 5:00 p.m.

De igual forma, el SNM emitió un aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Naguabo que también estará en efecto hasta las 4:00 p.m.

De acuerdo al boletín, los municipios afectados ya recibieron entre una a pulgada y media de lluvia y se espera además una a dos pulgadas adicionales mientras perdure la alerta.

Se le exhorta a las personas a evitar cruzar carreteras inundadas.