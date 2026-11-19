Lluvias intensas provocan advertencia de inundaciones para varios municipios
Entre una pulgada a pulgada y media de precipitación ha caído en los municipios afectados
19 de noviembre de 2026 - 3:59 PM
19 de noviembre de 2026 - 3:59 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) emitió una advertencia de inundaciones para varios municipios ante fuertes aguaceros registrados durante la tarde del jueves.
Según un boletín de la agencia federal, los municipios bajo advertencia son:
Ceiba, Gurabo, Juncos y Las Piedras: hasta las 4:00 p.m.
Aguada, Añasco y Moca: hasta las 5:00 p.m.
De igual forma, el SNM emitió un aviso de inundaciones repentinas para el municipio de Naguabo que también estará en efecto hasta las 4:00 p.m.
De acuerdo al boletín, los municipios afectados ya recibieron entre una a pulgada y media de lluvia y se espera además una a dos pulgadas adicionales mientras perdure la alerta.
Se le exhorta a las personas a evitar cruzar carreteras inundadas.
En la mañana, el SNM advirtió que la actividad de lluvia podría concentrarse en el oeste de Puerto Rico pero que además podría afectar la zona este y el área metropolitana.
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