Las condiciones del tiempo favorecerán el desarrollo de aguaceros durante la tarde del jueves, acompañado de elevados índices de calor debido a la humedad que prevalece sobre la región.

Según la meteoróloga del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), María Novoa, en la mañana se verá bastante nubosidad que continuará moviéndose fuera de Puerto Rico para la tarde.

“La actividad de lluvia, de haber alguna, la estaríamos viendo en el interior, oeste o noroeste de la isla en horas de la tarde... Sí pudiéramos ver actividad cercana al noreste y el área metropolitana, pero no se espera algo significativo”, detalló Novoa a El Nuevo Día.

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Por otra parte, los índices de calor podrían dispararse durante la tarde, como ocurrió el miércoles debido a la gran cantidad de humedad sobre la región y la dirección del viento.

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“El viento está del este, sureste y ahí es que vemos que la temperatura y esos índices aumentan; más que hay humedad disponible que es lo que aporta que esos índices de calor pasen de los 100 grados”, destacó Novoa, mientras exhortó a las personas a mantenerse hidratadas y evitar exponerse al sol por tiempo prolongado.

Por otra parte, las condiciones costeras verán un riesgo moderado de corrientes marinas, mientras que la marejada que afectaba las playas el miércoles comienza a ceder.