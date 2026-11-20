La lápida del cabo Spencer Collart mira hacia el sol naciente y hacia el Monumento a Lincoln al este. El Monumento de Guerra del Cuerpo de Marines está cerca de ahí. Pronto, el monumental arco dorado del presidente Donald Trump también podría estarlo.

En su sencillez, la silenciosa lápida de Collart dice mucho sobre el valor, el sacrificio y la pérdida. Se alza entre miles de lápidas uniformes y otros monumentos, y cada uno cuenta la historia de la persona, o personas, que yacen debajo.

Pero si Trump se sale con la suya, podría contarse una historia distinta. Su arco propuesto, de 250 pies de altura, podría proyectar una larga sombra sobre el Cementerio Nacional de Arlington, con la posibilidad de, literalmente, ensombrecer tumbas, interrumpir visitas solemnes con el ruido de la construcción y alterar el paisaje histórico cuidadosamente diseñado de la capital de Estados Unidos.

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Para muchos veteranos y sus familias, y para los seres queridos de otras personas enterradas en el cementerio, el arco no tiene cabida tan cerca de los terrenos de sepultura de Arlington, Virginia. Esa oposición ha provocado demandas de grupos de veteranos y otros grupos, entre los que están nueve familiares de la dinastía política Kennedy, quienes sostienen que el arco, que se construiría en una rotonda de tráfico a aproximadamente media milla de la entrada principal de Arlington, cambiará de manera fundamental la experiencia de visitar el cementerio.

“Es una valla publicitaria para un ego. Es una pieza de mercadeo ruidosa, fanfarrona y ostentosa arrojada sobre tierra sagrada”, afirmó Bart Collart, padre de Spencer. Su hijo, un joven marine que murió a los 21 años al intentar salvar a sus compañeros de tripulación en un accidente de un vehículo aéreo Osprey en Australia en 2023, lo vería como “ensuciar tierra consagrada”.

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Un arco que altere el horizonte podría afectar al cementerio

El proyecto del arco forma parte de una serie de renovaciones de Washington que el presidente republicano ha puesto en marcha para reimaginar la ciudad. Cuando esté terminado, el arco de oro y granito se elevará más que el Monumento a Lincoln.

Los opositores dicen que el arco rompería la alineación entre el Monumento a Lincoln, el Puente Memorial y Arlington House, que anteriormente fue el hogar del general confederado Robert E. Lee, y el simbolismo de un Norte y un Sur reunificados.

Pero detrás de las vallas que bordean Memorial Drive hay un cementerio activo con más de 430,000 personas enterradas allí y decenas más que se suman cada semana.

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Entre ellas hay jubilados y sus cónyuges y algunos dependientes, además de unos pocos dignatarios elegibles. Hay dos presidentes, John F. Kennedy y William Howard Taft, junto con más de una docena de jueces del Tribunal Supremo. Entre los fallecidos hay un número incalculable de personas que murieron en servicio activo y cónyuges elegibles. Hay más de 400 condecorados con la Medalla de Honor, el máximo reconocimiento del país por valentía en combate. Allí reposan restos de personal militar de todas las guerras, desde la Guerra de Independencia.

Se calcula que entre 3 y 4 millones de personas lo visitan cada año. Caminar entre las lápidas o hacer el recorrido es una lección de la historia militar del país. La Tumba del Soldado Desconocido es uno de los elementos más destacados, al igual que la tumba de la leyenda del boxeo Joe Louis. Audie Murphy, actor que fue uno de los soldados de Estados Unidos más condecorados en la Segunda Guerra Mundial, también está enterrado allí.

En una visita reciente, un pequeño grupo de unos 10 hombres salió en silencio de la Sección 60, un área donde están enterrados soldados que murieron en Afganistán e Irak.

Sus cortas edades, las siglas “PH” por Purple Heart (Corazón púrpura) y la inscripción Afganistán u Operación Libertad Duradera significan una pérdida prematura. Lo que se percibe es silencio y un sonido distante, salvo por los aviones de pasajeros que sobrevuelan desde el cercano Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington.

“Creo que, según cualquier definición, podría considerarse el terreno más sagrado de Estados Unidos, pero creo que ni siquiera le estamos dando crédito a cuán sagrado es, cuán representativo es, cuánto sacrificio y honor hay allí”, señaló Micki McElya, historiadora de la Universidad de Connecticut y autora de “The Politics of Mourning: Death and Honor in Arlington National Cemetery” (“La política del duelo: Muerte y honor en el Cementerio Nacional de Arlington”)

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Añadió que los valores cambiantes del país están representados allí con todas sus complejidades, incluida la esclavitud.

Las batallas judiciales por el arco continúan

Los partidarios del arco dicen que completa un plan ordenado por el Congreso en 1925 para añadir un monumento a la rotonda.

“Siempre se previó que sería una puerta de entrada para conectar D. C. con Arlington”, afirmó Jared Craig, asesor jurídico general y vicepresidente nacional de Veterans for America First, que se sumó a varias organizaciones de veteranos en un escrito presentado en la demanda en apoyo del arco. Craig argumentó que el arco honra a los veteranos y a los militares caídos. Sostuvo que el proyecto no afecta al cementerio en sí y no requiere cambios allí.

Jimi Shaughnessy, gerente del programa de veteranos de la organización sin fines de lucro National Parks Conservation Association, discrepa. Él, como veterano, visita con regularidad el lugar de descanso de sus bisabuelos.

“El entorno es abierto, es silencioso, es tranquilo, es fácil de recorrer”, explicó. Y hay espacio para hacer la transición “para que pueda reconocer adecuadamente a mis bisabuelos que están enterrados allí”.

Los sonidos de una gran obra de construcción se entrometerán en eso y en los funerales, y la creación de una atracción turística en el arco traerá ruido y distracción, junto con una “amenazante sombra oscura sobre mí”, manifestó.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha respondido a una solicitud de comentarios.

Un juez federal bloqueó temporalmente el proyecto, y las impugnaciones judiciales continúan.

El padre de un marine caído se opone

Un día reciente, se produjo un flujo constante de funerales. Los aviones despegaban del aeropuerto cercano, pero hubo momentos en que el silencio lo abarcaba todo. La Sección 52, donde está enterrado el cabo Collart, está en una esquina del cementerio y apenas un visitante caminaba y leía las lápidas.

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Collart murió en agosto de 2023. Jefe de tripulación de un vehículo aéreo V-22 Osprey que funciona como helicóptero y avión, había sido desplegado en Australia durante varios meses cuando su aeronave se estrelló. Collart y los pilotos, la capitana Eleanor LeBeau y el comandante de aeronave, el mayor Tobin Lewis, murieron en el accidente durante una misión de entrenamiento. Meses después, la familia supo que él sobrevivió al impacto, pero regresó a la aeronave en llamas para intentar salvar a los pilotos, que estaban atrapados.

De pie ante su tumba esta semana, el padre de Collart habló del amor de su hijo por volar y por sus pilotos, y recordó cómo el día de su entierro una flota de Ospreys voló sobre su tumba en una formación conocida como “missing man” (“hombre perdido”), destinada a honrar a un aviador militar caído.

Durante una audiencia de 10 horas a principios de este mes, cuando una comisión clave de planificación aprobó el arco, Collart habló con pasión del sacrificio de su hijo. Pidió a los comisionados que “hicieran lo correcto” y se opusieran a los deseos de Trump. Muchos de los más de 100,000 comentarios públicos que han llegado sobre el proyecto se opusieron a él.