Una década después de que los británicos votaran por abandonar la Unión Europea (UE), Reino Unido y el bloque acordaron el viernes eliminar barreras al comercio y ampliar las oportunidades de viaje para los jóvenes, al tiempo que se comprometieron a reconstruir sus tensos lazos con una relación “ambiciosa y dinámica”. Pero dejaron para otro día las grandes decisiones sobre suavizar o revertir el Brexit.

En una declaración conjunta tras una cumbre en Bruselas, Reino Unido y la UE confirmaron acuerdos que eliminarán los controles fronterizos a productos vegetales y animales, recortarán los impuestos al carbono sobre algunas exportaciones al vincular sus sistemas de comercio de emisiones y permitirán que 100,000 jóvenes adultos de cada lado vivan y trabajen en los países del otro durante un máximo de tres años.

Otras áreas siguen en proceso, y ambas partes se dieron seis meses para alcanzar un acuerdo sobre el nivel de las tasas de matrícula universitaria para los estudiantes de la UE en Reino Unido y viceversa.

PUBLICIDAD

La cumbre del viernes formó parte de los esfuerzos por forjar una relación más estrecha, una década después de que Reino Unido votara por abandonar la UE y seis años después de que el divorcio se hiciera definitivo.

Los partidarios del Brexit argumentaron que abandonar la vasta zona de libre comercio de la UE y su entramado de normas permitiría que Reino Unido recuperara el control de sus fronteras, leyes y economía, y alcanzara nuevos acuerdos comerciales en todo el mundo. Los críticos dicen que el Brexit ha dejado a Reino Unido más débil y aislado, y que los nuevos acuerdos con países como Australia y Japón no han compensado el golpe económico de levantar barreras entre el país y sus socios económicos más cercanos y más grandes.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que el acuerdo es “un punto de inflexión” en las relaciones entre la UE y Reino Unido, y el primer ministro británico, Andy Burnham, lo calificó como un “momento histórico”.

“Este es un buen día para Reino Unido, y es un buen día para Europa”, afirmó.

Esta fue apenas la segunda cumbre entre ambas entidades desde que Reino Unido se convirtió en el primer país en abandonar el mayor bloque comercial del mundo. Se avecinan meses —probablemente años— de negociaciones sobre todos los temas, desde los mercados de electricidad hasta las normas de fabricación.

Burnham dijo que la cumbre fue un paso para revertir una década de daños causados por su separación.

PUBLICIDAD

Dijo que ambas partes están “reconstruyendo los puentes que se rompieron hace todos esos años” y “construyendo una relación mucho más constructiva con nuestros vecinos más cercanos y nuestro mayor mercado”.

El premier señaló que todas las opciones deberían estar sobre la mesa para las relaciones futuras, incluida la reincorporación al bloque, que ahora tiene 27 socios. Pero subrayó que revertir el Brexit es solo uno de los posibles desenlaces, y no es ni mucho menos inminente. Requeriría el respaldo no solo de los votantes británicos, sino también el apoyo unánime de una desconfiada UE. Aun así, él rompió un prolongado código de silencio político sobre la posibilidad de volver a unirse.

“Seguimos abiertos a tener la relación más estrecha posible”, dijo el presidente del Consejo Europeo, António Costa. Pero también recordó las obligaciones de la membresía de la UE, incluidos los principios del mercado único sobre la libre circulación de bienes, servicios, personas y capital.

Burnham: relación más estrecha aliviará el costo de vida

El primer ministro británico presentó el paquete de acuerdos aprobados el viernes como una forma de “recortar costos, mantener los precios bajos en los supermercados y crear oportunidades para los jóvenes”. Dijo que los acuerdos podrían aportar 17,000 millones de libras ($22,000 millones de dólares) al año y sumar un 0.5 % a la producción económica de Reino Unido.

Los minoristas británicos acogieron con satisfacción el acuerdo para eliminar los controles a alimentos y productos agrícolas, que hará más barato y fácil que las empresas británicas puedan exportar a Europa.

“Lograr que nuestro espagueti a la boloñesa de Lincolnshire llegue a un estante en Dublín implica cientos de millas extra, montañas de papeleo, la firma de un veterinario e incluso el nombre en latín de una vaca”, dijo Alex Freudmann, director general de alimentos de Marks and Spencer.

PUBLICIDAD

Afirmó que el anuncio del viernes “es un gran paso adelante”.

Pero nada en las relaciones entre Londres y Bruselas es nunca rápido ni sencillo. Los negociadores de la UE quieren que los alumnos europeos paguen las tasas nacionales en Reino Unido, en lugar de las que se aplican a estudiantes extranjeros, que son más altas, algo a lo que el Reino Unido se ha resistido.

Un funcionario de la UE dijo que las negociaciones no habían sido fáciles, pero se percibía buena voluntad para resolver el asunto. El funcionario fue designado para informar a los reporteros sobre la cumbre, pero solo a condición de que no se revelara su nombre.

También se negociaba sobre el deseo de Reino Unido de ser incluido en las normas del distintivo “hecho en Europa”, que favorecen a los fabricantes europeos para proyectos públicos frente a rivales de China u otros lugares.

Críticos: los acuerdos son una traición al Brexit

Para conseguir los acuerdos, Reino Unido debe aceptar algunas normas y estándares de la UE en cuya elaboración no tiene ningún peso. Los partidarios del Brexit dicen que eso socava la independencia del país.

Nigel Farage, líder del partido euroescéptico y antiinmigración Reform UK, dijo a reporteros en Bruselas que Burnham había dado “el primer paso, de forma incremental, para llevarnos de vuelta a la membresía de la Unión Europea”.

La guerra en Ucrania y el poderío militar de Reino Unido están acercando de nuevo a Londres y Bruselas, y la cumbre produjo compromisos de una cooperación más sólida en seguridad y defensa, así como esfuerzos para restringir la migración irregular.

PUBLICIDAD

Sin embargo, las emociones siguen a flor de piel y los funcionarios de la UE se han mostrado reacios a alentar un diálogo sobre el retorno de Reino Unido. Están cansados de las cambiantes exigencias de los siete primeros ministros británicos de la última década y quieren claridad sobre las intenciones del país.

Von der Leyen dijo que mucho ha cambiado en sus relaciones desde la votación del Brexit, incluida la pandemia y la guerra de Rusia en Ucrania. Señaló que la UE está “totalmente abierta a hacer la necesaria lluvia de ideas para el panorama más amplio, el panorama más grande” de cómo podrían ser los lazos en el futuro.

Burnham dijo que quería que las dos partes hicieran esa lluvia de ideas antes de su próxima cumbre, probablemente dentro de un año.

Por ahora, el premier sigue atado al compromiso asumido por Keir Starmer, su predecesor como líder del Partido Laborista y primer ministro, de no reincorporarse a la unión aduanera sin aranceles del bloque ni al mercado único sin fricciones, ni de restablecer la libre circulación para los nacionales de la UE hacia Reino Unido.

Reconoció que los acuerdos del viernes son “el límite de lo que podemos lograr” antes de una elección nacional.