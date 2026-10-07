Identifican a hombre asesinado cerca de la plaza pública de Santa Isabel

Un hombre fue asesinado en la tarde de este martes en hechos registrados en la barriada Monserrate, cerca de la plaza pública en Santa Isabel.

La Oficina de Prensa de la Comandancia de Ponce indicó a El Nuevo Día que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades a las 2:24 p.m. sobre disparos.

De acuerdo con la investigación preliminar, los agentes que llegaron a la escena encontraron un cuerpo baleado sobre el pavimento. El hombre fue identificado como Cecil Lewis Matías, de 49 años.

Osvaldo Jusino Meletiche, comisionado de la Policía Municipal de Santa Isabel, aclaró que el asesinato no ocurrió en la plaza pública, como reportaron algunos medios noticiosos. Además, dijo que el crimen sigue bajo pesquisa, por lo que no emitirían comentarios adicionales.

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“Al momento, La Policía Municipal de Santa Isabel y la Policía de Puerto Rico se encuentran colaborando con la investigación del caso. La pesquisa estará a cargo de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, en coordinación con la fiscal de turno”, sostuvo.