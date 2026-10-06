Golpean a conductor de 60 años durante intento de robo en Río Piedras

Un hombre de 60 años sufrió fracturas en el rostro tras ser agredido por dos individuos durante un intento de robo reportado anoche en la intersección de las avenidas 65 de Infantería y Campo Rico, en Río Piedras, informó la Policía.

Según el perjudicado, se encontraba detenido en el carril en su vehículo Mitsubishi Mirage G4 de 2024, color vino, cuando dos individuos se acercaron y lo golpearon en el rostro con un objeto que describió como un posible tubo o palo largo.

El hombre emprendió la marcha y uno de los individuos intentó abrir la puerta del vehículo.

Tras la agresión, el sexagenario condujo hasta un hospital en Carolina, donde le diagnosticaron fracturas en el tabique y la órbita superior. Su condición fue descrita como estable.