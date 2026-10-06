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Golpean a conductor de 60 años durante intento de robo en Río Piedras

El perjudicado condujo hasta un hospital en Carolina, donde le diagnosticaron fracturas en el tabique y la órbita superior

6 de octubre de 2026 - 11:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hombre emprendió la marcha y uno de los individuos intentó abrir la puerta del vehículo. (Suministrada)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre de 60 años sufrió fracturas en el rostro tras ser agredido por dos individuos durante un intento de robo reportado anoche en la intersección de las avenidas 65 de Infantería y Campo Rico, en Río Piedras, informó la Policía.

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Según el perjudicado, se encontraba detenido en el carril en su vehículo Mitsubishi Mirage G4 de 2024, color vino, cuando dos individuos se acercaron y lo golpearon en el rostro con un objeto que describió como un posible tubo o palo largo.

El hombre emprendió la marcha y uno de los individuos intentó abrir la puerta del vehículo.

Tras la agresión, el sexagenario condujo hasta un hospital en Carolina, donde le diagnosticaron fracturas en el tabique y la órbita superior. Su condición fue descrita como estable.

La agente Kathiria Díaz, adscrita al Precinto de Monte Hatillo, realizó la pesquisa preliminar y notificó al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan.

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Breaking NewsRío PiedrasPolicía de Puerto RicoRobosAgresiones
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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