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“Es un milagro”: familia muestra signos de recuperación tras sufrir aparatoso accidente en Manatí

A días del accidente, Carlos Meléndez y Gendy Rivera han mostrado avances

6 de octubre de 2026 - 8:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Meléndez Guadalupe y Gendy Rivera Nevárez resultaron heridos cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado en la intersección de las carreteras 149 y 643. (GoFundMe)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

A días del aparatoso accidente que sufrió una familia de Manatí, sus seres queridos aseguran que Carlos Meléndez Guadalupe y Gendy Rivera Nevárez han comenzado a mostrar signos de recuperación, mientras sus dos hijos también avanzan favorablemente.

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Joshua Falcón, amigo de la pareja, relató este martes que tanto Carlos como Gendy continúan dando pasos importantes en su proceso de recuperación y destacó como un momento especialmente emotivo el hecho de que Gendy ya haya comenzado a hablar.

“Es un milagro que, a nueve días prácticamente del accidente, Gendy esté hablando”, expresó Falcón, quien indicó que familiares y amigos han acudido al hospital prácticamente todos los días para acompañarlos.

Relató que, uno de los momentos que más los ha conmovido ocurrió la primera vez que escucharon hablar a Gendy. Al salir de su habitación, la joven se despidió diciéndoles: “Los amo con mi vida. Dios los bendiga”.

En el caso de Carlos, Falcón explicó que, tras ser desentubado, comenzó a recuperar progresivamente su capacidad para comunicarse.

“Aunque lo desentubaron, como lo hemos visto también en los medios, no había podido expresarse y ya durante el día de ayer estaba hablando, limitado por su proceso y sus operaciones”, relató.

Para Falcón, estos avances han sido especialmente significativos debido a la cantidad de personas que permanecen pendientes de la recuperación de la familia.

“Son momentos demasiado emocionantes que no solo vivimos nosotros; también los vive su hijo de 13 años”, expresó en entrevista radial con el programa “Pegao’s en la Mañana” con Milly Méndez, el cual es transmitido por Radio Isla 1320 AM.

Dijo que el adolescente también ha tenido la oportunidad de conocer a su hermana recién nacida, quien llegó al mundo luego de que Gendy, con siete meses de embarazo al momento del accidente, fuera sometida a una cesárea de emergencia.

Falcón indicó que el joven también continúa recuperándose de las heridas sufridas en el accidente. Aunque todavía presenta lesiones, sus allegados han notado avances en su estado. “Se nota que está volviendo en sí. Ha tenido una segunda oportunidad de vida”, señaló.

El joven también ha podido cargar a su hermana y compartir con ella, algo que, según Falcón, ha representado un momento de alegría durante este difícil proceso. “Yo creo que eso también lo anima un poco más. Que su papá y su mamá le puedan hablar también le da mucha calma”, añadió.

Mientras tanto, la recién nacida permanece estable y ha sido descrita por los familiares como una niña que llegó a la familia en medio de circunstancias difíciles, pero que representa una nueva esperanza.

“La beba está muy bien, de igual forma. Se ve muy bien. Es una nena bendecida en gran forma y tiene un gran propósito de vida”, expresó Falcón.

La familia continúa en un proceso de transición y recuperación, que incluye el manejo del dolor y tratamientos médicos.

Investigación continúa

De acuerdo con la información preliminar, la familia resultó herida cuando el vehículo en el que viajaban fue impactado en la intersección de las PR- 149 y 643, en Manatí. La pareja viajaba junto a su hijo de 13 años cuando ocurrió el choque, tras salir del baby shower.

Según la Policía, el vehículo fue impactado por un joven que, presuntamente, habría rebasado un semáforo en rojo. Las circunstancias del choque permanecen bajo investigación de la Uniformada.

Ante la situación económica que enfrenta la familia durante el proceso de recuperación, se creó una campaña en GoFundMe para ayudar con los gastos. Hasta el momento, la campaña ha recaudado $45,603 de una meta que se aumentó a $50,000, de acuerdo con la información disponible en la plataforma.

Si desea donar, puede hacerlo aquí.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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