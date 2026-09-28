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El bebé está estable: realizan cesárea a mujer víctima de choque vehicular en Manatí

La madre y el padre del infante se encuentran en condición crítica

28 de septiembre de 2026 - 3:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El niño fue transferido al Centro Médico, en Río Piedras, en condición estable. (GFR MEDIA)
La madre de 40 años y el padre de 41 años del infante se encuentran en condición crítica, según informó la Policía.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía informó que un bebé se encuentra en condición estable tras nacer mediante una cesárea de emergencia que le realizaron en el Centro Médico de Río Piedras a una mujer que se encuentra en estado crítico tras sufrir un accidente vehicular el pasado sábado en Manatí.

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El teniente Rodolfo León, del Negociado de Patrullas de Carreteras, indicó que estuvo con familiares de los afectados en horas de la mañana de hoy, lunes.

“En horas de la noche le hicieron cesárea, ya que el bebé tiene siete meses de gestación”, indicó León. “Se encuentra en observación, pero está estable. Ella y el esposo se encuentran en estado crítico”.

Otro menor que viajaba como pasajero, de 13 años, permanecía recluido, pero en condición estable.

El hombre de 41 años y la madre de 40 años viajaban con el adolescente en un vehículo Nissan Rogue del 2019 por la carretera PR 643, después de las 11:00 de la noche del sábado, en Manatí.

De acuerdo con León, pasaban por la intersección - con la carretera PR-149 - cuando el conductor de 23 años, que transitaba en una guagua Dodge RAM 1500 del 2025, rebasó una luz roja, impactando de frente la parte lateral del vehículo de la familia.

La familia había estado en un “baby shower”, según observó en la escena el gruero que trabajó con los vehículos, identificado Justin Colón.

“A primera instancia se me hizo un taco en la garganta al ver cómo por toda la escena estaban regados los regalitos que recibieron en su baby shower y ver también los juguetes y cositas de la escuela del menor, solo pensar que en un segundo tu vida puede cambiar de tal magnitud que un momento estés celebrando con tu familia y de repente ya tu familia está en una cama de un hospital luchando por su vida...”, compartió Colón en su cuenta de Facebook.

Según León, el conductor de 23 años fue dado de alta, mientras que esperan por los resultados de el análisis de la muestra de sangre para determinar si tenía alcohol en el organismo.

“Hay que esperar por Forenses”, explicó León. “Se le hizo la prueba de sangre por orden de allanamiento porque se negó a la prueba de aliento y al análisis de sangre (de forma voluntaria)”.

“Hay que esperar que se recuperen las otras partes del accidente para entonces citarlo”, apuntó.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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