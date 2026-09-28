En la columna de la autoría de Carlos Díaz Olivo publicada ayer en este medio, el profesor y abogado ve en el reciente discurso de Donald Trump ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una de esas señales que anuncian que el mundo entró en otra etapa. No está solo en esa opinión. En la prensa internacional, analistas de política exterior, entre otras voces, se habla de un Estados Unidos más unilateral, menos inclinado al multilateralismo antiguo y más dispuesto a imponer su peso pesado.

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