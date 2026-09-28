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José Fernando VelázquezJosé Fernando Velázquez
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prima:Trump:  ajedrez o pulseo de palabra

La Asamblea General de la ONU le ofrecía el escenario perfecto para ejercer presión, opina José Fernando Velázquez

28 de septiembre de 2026 - 5:30 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrece un mensaje durante la sesión 75 de la Asamblea General de la ONU.
Hay que tener cuidado de no convertir a Trump en ese jugador de ajedrez tridimensional, que supuestamente está pensando diez movimientos por adelantado, como lo ven los seguidores de su culto de personalidad, José Fernando Velázquez. (The Associated Press)

En la columna de la autoría de Carlos Díaz Olivo publicada ayer en este medio, el profesor y abogado ve en el reciente discurso de Donald Trump ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) una de esas señales que anuncian que el mundo entró en otra etapa. No está solo en esa opinión. En la prensa internacional, analistas de política exterior, entre otras voces, se habla de un Estados Unidos más unilateral, menos inclinado al multilateralismo antiguo y más dispuesto a imponer su peso pesado.

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José Fernando Velázquez

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El autor es abogado y fue presidente Comisión de Derecho de Salud del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico.
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