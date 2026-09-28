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Los ganaderos en Estados Unidos advierten que las redadas de ICE podrían encarecer la carne de res

Reportaron interrupciones en la fuerza laboral en numerosos puntos críticos de la cadena de suministro

28 de septiembre de 2026 - 6:01 PM

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Ambientalistas han advertido que el creciente apetito por carne en todo el mundo no es sostenible porque la carne de res, de puerco y de pollo requiere muchos recursos más que proteínas basadas en plantas. (AP)
“Este tipo de interrupciones provocará un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores”, alertaron.
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los Ángeles- Al menos tres asociaciones que reúnen a ganaderos en Texas, Oklahoma y Kansas han advertido que los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) provocarán un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores por la pérdida de trabajadores en el sector.

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Kansas Livestock Association, Oklahoma Cattlemen’s Association y Texas Cattle Feeders Association emitieron un comunicado conjunto en el que indicaron que las redadas de ICE en los ranchos “están generando un enorme efecto disuasorio” entre los trabajadores documentados y cualificados que llevan la carne de res a la mesa y mantienen activa la cadena de suministro ganadero.

Las asociaciones apuntaron que las interrupciones repentinas de las autoridades migratorias en los ranchos pueden generar consecuencias inmediatas en el bienestar animal, así como repercusiones operativas y económicas que trascienden a las empresas individuales.

“Este tipo de interrupciones provocará un aumento en los precios de la carne de res para los consumidores”, alertaron los grupos.

La declaración de los ganaderos se convierte en la más reciente crítica de la industria cárnica contra la campaña de deportaciones del Gobierno del presidente Donald Trump, que busca expulsar del país al menos un millón de inmigrantes al año.

Informaron que miles de cabezas de ganado listas para el mercado, programadas para su envío a plantas procesadoras, sufren ahora retrasos, lo que se traduce en pérdidas de ingresos y costos adicionales por valor de millones de dólares.

También reportaron interrupciones en la fuerza laboral en numerosos puntos críticos de la cadena de suministro.

“(Las interrupciones) Representan un impacto costoso e innecesario para los productores ganaderos, quienes ya sufren las consecuencias de una injerencia política indeseada tanto en los mercados como en la cadena de suministro física”, indicaron los ganaderos.

Trump anunció recientemente planes para suspender aranceles e importar 300,000 toneladas métricas de carne molida de res provenientes de países como Argentina y Brasil, lo que provocó una ola de críticas del sector ganadero estadounidense.

“Instamos a los funcionarios federales a llevar a cabo las acciones de cumplimiento de la ley de manera legal, ordenada y transparente; a respetar el debido proceso; y a comunicarse con claridad con los empleadores y las comunidades afectadas”, declararon las organizaciones.

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GanaderosEstados UnidosICE-HSI
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