Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
76°lluvia moderada
NoticiasEstados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Trump amplía el alivio arancelario para el café, las frutas y la carne de res de Brasil

No obstante no afectan los impuestos por procesar a Jair Bolsonaro

21 de noviembre de 2025 - 11:02 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de los aranceles. (Andre Penner)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente estadounidense Donald Trump disminuyó aún más los aranceles sobre Brasil con el fin de reducir los costos para los consumidores estadounidenses. La decisión, publicada el jueves, afecta al café, la fruta y la carne de res, entre otros productos.

RELACIONADAS

La Casa Blanca indicó la semana pasada que Trump estaba reduciendo algunos aranceles globales que se anunciaron originalmente en abril.

Sin embargo, Brasil afirmó que eso no afectaba los gravámenes que Trump había impuesto en julio para castigar al país por procesar al expresidente Jair Bolsonaro, aliado político del mandatario estadounidense.

La decisión del jueves le da equilibrio a los planes de Trump, asegurando que ni los aranceles de abril ni los de julio se apliquen a ciertos productos.

Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva han estado negociando sobre comercio, lo que podría derivar en una reducción aún mayor de los aranceles.

Tags
Breaking NewsLuiz Inácio Lula da SilvaDonald TrumpBrasilaranceles
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: