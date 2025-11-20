Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
20 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nicolás Maduro acusa a redes sociales de sumarse a “la guerra psicológica contra Venezuela”

En agosto de 2024, el gobernante ordenó suspender en su país, durante diez días, la red X

20 de noviembre de 2025 - 10:44 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente venezolano Nicolás Maduro. (Jesus Vargas)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó este jueves a las redes sociales de sumarse “activamente” a la que llamó “guerra psicológica” contra el país suramericano.

RELACIONADAS

“Toda esa gente está incorporada activamente a la conspiración de la guerra psicológica contra Venezuela”, sostuvo el jefe de Estado, quien mencionó a la aplicación de origen chino TikTok y a Instagram, propiedad de Meta.

En un encuentro en Caracas con jóvenes simpatizantes del chavismo, reiteró su llamado a “ganar la batalla de las redes sociales”, en lo que, dijo, la juventud venezolana ha “dado grandes pasos”.

“Yo los veo a ustedes defendiendo la verdad de Venezuela desde cada territorio, desde cada calle, desde cada comunidad, desde cada universidad”, agregó Maduro.

El pasado lunes, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que cada venezolano con un teléfono es “un reportero” en defensa de la nación, en un contexto marcado por el despliegue militar estadounidense en el Caribe, calificado por el Ejecutivo de Maduro como una “amenaza” en su contra.

El gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en un congreso celebrado la semana pasada, concluyó que es deber de todo militante de la formación oficialista “asumir el trabajo comunicacional y el trabajo internacional para defender la verdad de Venezuela frente a la guerra cognitiva, comunicacional y psicológica contra el pueblo y el asedio permanentemente” contra la patria.

En agosto de 2024, el gobernante ordenó suspender en su país, durante diez días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk, pero desde entonces se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

Esa medida tuvo lugar cuando el país atravesaba una crisis tras las presidenciales de julio del año pasado, en las que el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó la victoria de Maduro, mientras la oposición denunció “fraude” y reclamó el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, hoy exiliado en España.

Hace un año, el mandatario pidió a los estudiantes evaluar acciones que se puedan tomar ante las “incontrolables” redes sociales, que tienen -advirtió entonces- como objetivo de “envenenar la mente” de jóvenes.

Tags
Breaking NewsNicolás MaduroVenezuela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 20 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: