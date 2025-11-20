Opinión
20 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Piden retirar la Legión de Honor francesa a Francisco Franco, 50 años después de su muerte

Francia concedió en 1928 esta distinción al entonces joven general de brigada y futuro dictador

20 de noviembre de 2025 - 11:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los restos de Francisco Franco fueron fueron exhumados y trasladados a un cementerio de Madrid. (EFE)
Francisco Franco.
Por AFP
Agencia de noticias

Una senadora francesa presentó este jueves una propuesta de resolución para reclamar al gobierno la retirada de la Legión de Honor que Francia atribuyó a Francisco Franco, cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador español.

Francia concedió en 1928 esta distinción al entonces joven general de brigada y futuro dictador, a iniciativa del mariscal Philippe Pétain, entonces héroe de guerra francés y futuro líder colaboracionista con la Alemania nazi.

“Francisco Franco encarna la opresión, la represión y la violación sistemática de los derechos humanos”, explicó en un comunicado la senadora oficialista Nadège Havet, nieta de refugiados españoles.

“Su régimen causó la muerte de cientos de miles de personas, ejecuciones sumarias, desapariciones forzadas y el exilio de numerosos republicanos españoles, muchos de los cuales encontraron refugio en Francia”, agregó.

Vencedor de la sangrienta Guerra Civil (1936-1939), Franco gobernó de manera implacable durante 36 años hasta su muerte el 20 de noviembre de 1975, hace justo medio siglo.

En 2016, Jean Ocaña, un francés hijo de un republicano español, ya pidió sin éxito la retirada de la condecoración. Pero “no se puede retirar a un muerto”, explicó entonces a AFP la Cancillería de la Legión de Honor.

Pero “mantener la Legión de Honor a Franco fomenta una confusión perjudicial entre el honor de Francia y la memoria de un régimen dictatorial”, advierte Nadège Havet en su propuesta de resolución transmitida a AFP.

El texto invita al gobierno a “tomar las medidas [reglamentarias] necesarias para despojar a Francisco Franco de la Legión de Honor”, al tiempo que proclama que Franco “no es digno” de esta distinción.

ACERCA DEL AUTOR
AFP
Agence France-Presse (AFP) es una de las principales agencias de noticias del mundo. Con sede en París y oficinas en más de 150 países, ofrece cobertura precisa, imparcial y en tiempo...
