Hallan cuerpo en estado de descomposición en Sabana Grande: esto se sabe

La Policía investiga el hallazgo, esta tarde, de un cuerpo en estado de descomposición en la carretera PR-364, kilómetro 2.1, en el callejón Los Ramos, en Sabana Grande.

Según la información preliminar, una llamada al distrito de Sabana Grande alertó a la Policía sobre una persona muerta y al estos trasladarse al lugar, dieron con un cuerpo de un hombre al interior de una residencia.

La Uniformada estimó que el fallecido tenía entre 34 y 40 años, aunque por el momento no ha sido identificado.

“Al momento, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias de los hechos”, detalla el informe policial.