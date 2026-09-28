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Hallan cuerpo en estado de descomposición en Sabana Grande: esto se sabe

La víctima podría tener entre 34 y 40 años, informó la Policía

28 de septiembre de 2026 - 6:06 PM

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La División de Homicidios de la Policía investiga el hallazgo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Policía investiga el hallazgo, esta tarde, de un cuerpo en estado de descomposición en la carretera PR-364, kilómetro 2.1, en el callejón Los Ramos, en Sabana Grande.

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Según la información preliminar, una llamada al distrito de Sabana Grande alertó a la Policía sobre una persona muerta y al estos trasladarse al lugar, dieron con un cuerpo de un hombre al interior de una residencia.

La Uniformada estimó que el fallecido tenía entre 34 y 40 años, aunque por el momento no ha sido identificado.

Al momento, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias de los hechos”, detalla el informe policial.

El caso es investigado por la agente Luz Castro, adscrita al Distrito de Sabana Grande, junto a personal de la División de Homicidios y el fiscal de turno.

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