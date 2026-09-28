Hallan cuerpo en estado de descomposición en Sabana Grande: esto se sabe
La víctima podría tener entre 34 y 40 años, informó la Policía
28 de septiembre de 2026 - 6:06 PM
28 de septiembre de 2026 - 6:06 PM
La Policía investiga el hallazgo, esta tarde, de un cuerpo en estado de descomposición en la carretera PR-364, kilómetro 2.1, en el callejón Los Ramos, en Sabana Grande.
Según la información preliminar, una llamada al distrito de Sabana Grande alertó a la Policía sobre una persona muerta y al estos trasladarse al lugar, dieron con un cuerpo de un hombre al interior de una residencia.
La Uniformada estimó que el fallecido tenía entre 34 y 40 años, aunque por el momento no ha sido identificado.
“Al momento, se desconoce la causa de la muerte y las circunstancias de los hechos”, detalla el informe policial.
El caso es investigado por la agente Luz Castro, adscrita al Distrito de Sabana Grande, junto a personal de la División de Homicidios y el fiscal de turno.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: