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Radican tres cargos contra menor de 16 años por asesinato de su abuela

Una jueza del Tribunal de Bayamón le impuso una fianza de $225,000, la cual no prestó, por lo que fue ingresado a prisión

27 de septiembre de 2026 - 7:55 PM

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Reyes Rosa no prestó la fianza, por lo que fue ingresado a prisión. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Justicia radicó este domingo tres cargos criminales contra Elvin William Reyes Rosa, de 16 años, imputado por el asesinato de su abuela, Lourdes Pérez Mercado, de 67 años, y la tentativa de asesinato de su hermano, por hechos ocurridos el sábado en el Santa María Shopping Center, en Guaynabo.

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Reyes Rosa será procesado como adulto, informó la secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

La Fiscalía de Bayamón presentó los cargos luego que la investigación estableciera que el adolescente atacó en varias ocasiones con un cuchillo a su abuela y a su hermano. La mujer murió a consecuencia de las heridas, mientras que su hermano quedó gravemente herido.

La fiscal Glorimar García Ríos presentó cargos de asesinato en primer grado y tentativa de asesinato, conforme a los artículos 93 y 36 del Código Penal de Puerto Rico, así como un cargo por violación del Artículo 6.06 de la Ley de Armas de Puerto Rico, por el uso de un arma blanca para perpetrar el crimen.

“Estamos ante una tragedia profundamente dolorosa que impacta para siempre a una familia. Nada puede revertir la pérdida de una vida ni el daño causado por estos hechos. Al mismo tiempo, tenemos la responsabilidad de aplicar la ley con firmeza. Nuestro ordenamiento penal sanciona severamente las conductas que atentan contra la vida humana, y el Departamento de Justicia ejercerá esa responsabilidad con el rigor que corresponde”, expresó Gómez Torres.

La jueza Nadja G. Banuchi Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, encontró causa para arresto por todos los cargos y le impuso al imputado una fianza de $225,000. Sin embargo, Reyes Rosa no prestó la fianza, por lo que fue ingresado a prisión.

La vista preliminar fue señalada para el 8 de octubre.

Los hechos fueron reportados poco después de las 2:00 de la tarde del sábado, en el estacionamiento del centro comercial.

Según informó un vecino a Telenoticias Edición Domingo, Pérez Mercado había acudido a la tienda para comprar un abanico para uno de sus nietos. Asimismo, otros vecinos aseguraron que la abuela había expresado en varias ocasiones preocupación por el regreso del menor de 16 años al apartamento y que este la había agredido anteriormente.

La investigación estuvo a cargo del agente Jorge Meléndez Meléndez, adscrito a la División de Homicidios de Bayamón de la Policía.

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