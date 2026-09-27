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Donald Trump insinúa que sustituirá la sala de prensa de la Casa Blanca por una piscina

El mensaje del presidente de Estados Unidos se produce en medio de su nueva ofensiva contra la prensa

27 de septiembre de 2026 - 6:47 PM

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El presidente Donald Trump habla con los periodistas durante una rueda de prensa en la Sala de Prensa James Brady de la Casa Blanca. (Mark Schiefelbein)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Washington- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insinuó este domingo que construirá una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca, en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación.

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El republicano publicó en su red Truth Social una imagen dividida en dos: una fotografía de la actual sala de prensa, acompañada del mensaje “antes”, y una recreación de una piscina con el texto “después”.

Imagen tomada de la cuenta oficial en la red social Truth del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó este domingo que construirá una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca, en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación.
Imagen tomada de la cuenta oficial en la red social Truth del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien insinuó este domingo que construirá una piscina en el lugar que ocupa actualmente la sala de prensa de la Casa Blanca, en medio de su nueva ofensiva contra los medios de comunicación. (@realDonaldTrump)

Sobre la primera imagen aparece además el mensaje “noticias falsas”, mientras que la piscina recreada, decorada con los característicos adornos dorados que gustan a Trump, estaría dedicada al expresidente Franklin D. Roosevelt (1933-1945).

La actual sala de prensa de la Casa Blanca funciona desde 1970 y fue construida sobre la antigua piscina cubierta que Roosevelt mandó instalar en 1933.

El mensaje de Trump se produce en medio de su nueva ofensiva contra la prensa, después de que la semana pasada vetara el acceso a la Casa Blanca a las cadenas CNN y MS Now y al periódico Politico, disconforme con la cobertura que realizan de su Administración.

Un juez ordenó el jueves que los medios recuperaran su acceso a la Casa Blanca después de que denunciaran una vulneración de la libertad de expresión, protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Sin embargo, Trump excluyó el sábado a CNN de viajar a bordo del avión presidencial Air Force One durante un viaje a Tennessee, pese a que la cadena era la encargada, por turno rotatorio, de tomar y distribuir las imágenes del desplazamiento al resto de medios.

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Donald TrumpCasa BlancaBreaking NewsEstados UnidosPeriodistasWashington
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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