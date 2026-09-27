Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
27 de septiembre de 2026
87°Lluvias aisladas
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Dos pandas gigantes parten hacia el zoológico de Atlanta desde China tras la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump

Ping Ping y Fu Shuang estarán en Estados Unidos en calidad de préstamo por 10 años

27 de septiembre de 2026 - 8:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Varios vehículos trasladan a una pareja de pandas gigantes, Ping Ping y Fu Shuang, desde la Base de Investigación y Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. (Xu Bingjie)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Bangkok - Dos pandas gigantes partieron el domingo temprano de Chengdu, en el suroeste de China, rumbo a sus nuevos hogares en Atlanta como parte de un acuerdo entre los gobiernos chino y estadounidense.

RELACIONADAS

El presidente chino, Xi Jinping, anunció que los pandas llegarían a Atlanta en los próximos días mientras estaba en Washington para una cumbre de tres días con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El préstamo de los pandas al zoológico de Atlanta fue uno de los pocos resultados concretos de la visita de Estado, que incluyó expresiones de buena voluntad entre los líderes, pero no aportó soluciones a ninguna de las arraigadas diferencias entre ambos países.

Atlanta se despidió de sus últimos pandas en 2024, lo que dejó al zoológico sin los osos. El nuevo acuerdo se anunció en abril, pero sin fechas.

Ping Ping y Fu Shuang son los dos pandas adultos que estarán en préstamo en Zoo Atlanta durante 10 años como parte del acuerdo. Ambos pandas nacieron en 2020 y se mantuvieron en la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu. Ping Ping, el macho, tiene círculos negros oscuros alrededor de los ojos, mientras que Fu Shuang, la hembra, tiene una frente que sobresale un poco, según la agencia de noticias Xinhua.

Hong Kong dio comienzo a un concurso para nombrar a dos cachorros de panda gigante que debutarán en el parque temático Ocean Park. La pareja, una hembra y un macho, nació hace seis meses y se une a los otros cuatro pandas que ya tiene el parque. El nacimiento de los bebés pandas en 2024 convirtió a su madre, Ying Ying, en la madre panda primeriza más anciana del mundo.
1 / 8 | Hermanos juguetones: cachorros de panda gigante cautivan a residentes en Hong Kong. Hong Kong dio comienzo a un concurso para nombrar a dos cachorros de panda gigante que debutarán en el parque temático Ocean Park. - LEUNG MAN HEI

China ha utilizado desde hace tiempo a los pandas como parte de su diplomacia a nivel mundial, al desplegar a los osos en programas de préstamo como muestras de buena voluntad y permitir que los acuerdos de préstamo caduquen cuando surgen tensiones.

Xi había señalado que el programa de préstamo era un ejemplo de “amistad entre los chinos y los estadounidenses”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

Tags
Osos pandaChina Estados UnidosDonald TrumpXi JinpingAtlantaBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 27 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: