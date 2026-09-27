Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días
Los niveles en 13 embalses tuvieron reducciones en sus reservas de agua en las últimas 24 horas
27 de septiembre de 2026 - 7:20 AM
27 de septiembre de 2026 - 7:20 AM
El embalse La Plata registró una reducción en su nivel de ocho centímetros en las últimas 24 horas, según la gráfica diaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).
La Plata amaneció este domingo en 44.39 metros, lo que representa una baja de 33 centímetros en sus reservas de agua en cinco días, manteniéndose como el único embalse en nivel de “ajustes operacionales”.
Mientras, hoy amanecieron un total de 13 embalses con reducciones en sus niveles.
En el nivel de “observación”, los embalses Cidra y Fajardo perdieron un centímetro, cada uno, mientras que Río Blanco se quedó igual y Guayabal aumentó dos centímetros.
Por otro lado, en el nivel de “seguridad”, la represa Carraízo bajó cuatro centímetros para quedar en 40.63 metros.
En esa misma categoría, Carite perdió un centímetro (cm). También bajaron los niveles en Patillas (2 cm), Matrullas (17 cm), Lucchetti (9 cm), Caonillas (1 cm), Guajataca (15 cm) y Cerrillos (3 cm). En cambio, aumentaron Guayo (3 cm) y Loco (8 cm).
De otra parte, en el nivel de “desborde”, el embalse Dos Bocas perdió 2 cm y Guineo se mantuvo igual.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: