El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.

1 / 7 Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días

Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.

1 / 7 | Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello

El embalse La Plata registró una reducción en su nivel de ocho centímetros en las últimas 24 horas, según la gráfica diaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

La Plata amaneció este domingo en 44.39 metros, lo que representa una baja de 33 centímetros en sus reservas de agua en cinco días, manteniéndose como el único embalse en nivel de “ajustes operacionales”.

Mientras, hoy amanecieron un total de 13 embalses con reducciones en sus niveles.

En el nivel de “observación”, los embalses Cidra y Fajardo perdieron un centímetro, cada uno, mientras que Río Blanco se quedó igual y Guayabal aumentó dos centímetros.

Niveles de los embalses de Puerto Rico para este domingo. (Captura)

Por otro lado, en el nivel de “seguridad”, la represa Carraízo bajó cuatro centímetros para quedar en 40.63 metros.

En esa misma categoría, Carite perdió un centímetro (cm). También bajaron los niveles en Patillas (2 cm), Matrullas (17 cm), Lucchetti (9 cm), Caonillas (1 cm), Guajataca (15 cm) y Cerrillos (3 cm). En cambio, aumentaron Guayo (3 cm) y Loco (8 cm).

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De otra parte, en el nivel de “desborde”, el embalse Dos Bocas perdió 2 cm y Guineo se mantuvo igual.