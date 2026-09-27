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Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días

Los niveles en 13 embalses tuvieron reducciones en sus reservas de agua en las últimas 24 horas

27 de septiembre de 2026 - 7:20 AM

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El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua.La Plata registró este domingo una lectura de 46.38 metros, según datos del Servicio Geológico de Estados Unidos.El descenso de La Plata ocurre mientras la AAA también trabaja con Carraízo, donde anunció un proyecto de dragado en seco para remover inicialmente 500,000 yardas cúbicas o más de material de sus orillas.
1 / 7 | Monitoreo diario: La Plata ha perdido 33 centímetros de agua en cinco días. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El embalse La Plata registró una reducción en su nivel de ocho centímetros en las últimas 24 horas, según la gráfica diaria de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

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La Plata amaneció este domingo en 44.39 metros, lo que representa una baja de 33 centímetros en sus reservas de agua en cinco días, manteniéndose como el único embalse en nivel de “ajustes operacionales”.

Mientras, hoy amanecieron un total de 13 embalses con reducciones en sus niveles.

En el nivel de “observación”, los embalses Cidra y Fajardo perdieron un centímetro, cada uno, mientras que Río Blanco se quedó igual y Guayabal aumentó dos centímetros.

Niveles de los embalses de Puerto Rico para este domingo.
Niveles de los embalses de Puerto Rico para este domingo. (Captura)

Por otro lado, en el nivel de “seguridad”, la represa Carraízo bajó cuatro centímetros para quedar en 40.63 metros.

En esa misma categoría, Carite perdió un centímetro (cm). También bajaron los niveles en Patillas (2 cm), Matrullas (17 cm), Lucchetti (9 cm), Caonillas (1 cm), Guajataca (15 cm) y Cerrillos (3 cm). En cambio, aumentaron Guayo (3 cm) y Loco (8 cm).

De otra parte, en el nivel de “desborde”, el embalse Dos Bocas perdió 2 cm y Guineo se mantuvo igual.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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