Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
21 de septiembre de 2026
88°Lluvias aisladas
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miguel Romero reitera que “la falta de experiencia” en la AAA agravó problemas de agua en San Juan

El alcalde sostuvo que las mejoras en el suplido se deben, en parte, al trabajo del comité ordenado por el tribunal

21 de septiembre de 2026 - 9:48 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, participa en el programa "Lo de Hoy" del lunes. (Captura)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, destacó que se han reportado mejoras, en las últimas semanas, en el suministro de agua potable a la capital, algo que atribuyó al trabajo que ha realizado el comité creado por orden judicial en el cual participan funcionarios municipales y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

RELACIONADAS

El ejecutivo municipal, además, sostuvo que la posibilidad de restablecer el plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo se ha disipado, algo que la AAA aún no ha anunciado, en una entrevista en el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día.

“Yo he sido consistente, por más de un año, indicando que el problema que había con el suministro de agua y las deficiencias que habíamos experimentado se debían particularmente a la falta de experiencia, la falta de capacidad con operar ese sistema de agua en San Juan”, argumentó Romero Lugo, reiterando así sus críticas a la cúpula de la corporación pública.

“El tema de las interrupciones provocadas por la sequía y las del programa de interrupciones que se puso en vigor, pues ya eso ciertamente terminó. Terminó por el hecho de que ya los embalses se recuperaron, están en los niveles de seguridad”, agregó.

El embalse Carraízo llegó, la semana pasada, nuevamente a nivel de seguridad tras las lluvias reportadas por ondas tropicales que pasaron por la zona. Este lunes, Carraízo reportó un descenso de dos centímetros (cm) para llegar a los 40.79 metros. A pesar del descenso, Carraízo se encuentra cerca de estar en el nivel de desborde, tras semanas con una reducción constante que obligó a la corporación pública a establecer un plan de racionamiento para sus abonados a principios de agosto.

El presidente de la AAA, Luis González Delgado, dijo el jueves en “Lo de Hoy” que el aumento en Carraízo “aleja más la posibilidad de tener que implementar un plan de interrupciones”, el cual se dejó en suspenso el 1 de septiembre.

No obstante, Romero Lugo destacó que hay comunidades en San Juan que llevan más de 14 meses reportando problemas con el suministro de agua potable. Ante esto, el Municipio demandó a la AAA y, como parte del proceso judicial, se creó un comité para atender los problemas.

“El tribunal, en las pasadas semanas, incluso ha enviado sendos regaños, si pudiésemos llamarlo de alguna forma, contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El tribunal, como ha retenido la supervisión de este acuerdo, nos obliga a que todos los viernes se presenten unos reportes de avances y. a base de esos reportes de avance, es que el tribunal ha pedido, por ejemplo, que haya una evaluación rápida de las recomendaciones que hace el perito del municipio, que es el ingeniero Roberto Martínez, que se asignen brigadas para hacer los ajustes operacionales”, señaló.

A través de la labor del comité, empleados de la AAA reciben instrucciones más puntuales y así responden de manera más ágil a las necesidades de los sanjuaneros.

Como ha hecho anteriormente, Romero Lugo sostuvo que, de estar en sus manos, él habría tomado la decisión de sustituir al presidente de la AAA.

“Hubo ahí lo que yo en un momento llamé una indiferencia institucional”, expresó. “Esto comenzó con la remoción de personas con capacidad que habían trabajado esto por mucho tiempo y creo que la solución final, más allá de estar sometido a la jurisdicción de un tribunal donde todas las semanas prácticamente la AAA está en una sindicatura, es que devuelvan esas personas que removieron a las posiciones que tenían y se ahorren este problema”, añadió.

Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).La manifestación se llevó a cabo entre la avenida Román Baldorioty de Castro y la calle Júpiter.La AAA no ha informado cuándo se retomará el plan de racionamiento para los abonados del embalse Carraízo.
1 / 10 | En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana. Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). - Ramón “Tonito” Zayas

El alcalde indicó que, además de atender los problemas de agua potable, la administración municipal también se encargará de reparar el alumbrado público, pues aseguró que no cuentan con apoyo de LUMA Energy para esto.

Adelantó que, este lunes, inicia un proyecto para reparar 600 luminarias públicas en las ocho comunidades que rodean el caño Martín Peña.

“La idea es una vez que terminemos con ese proyecto piloto y que nos aseguramos que haya funcionado bien, que en diciembre comencemos y en el lo que queda de año podamos atender cerca de 40 comunidades. Nuevamente, esto es como el tema de Acueductos, no es una competencia directa de un municipio. Nosotros ni vendemos agua ni vendemos luz, pero realmente pues uno no puede quedarse cruzado (de manos) ante la ante esta inacción”, sostuvo.

Asegura que el multipisos de El Escambrón es necesario

Por otro lado, el ejecutivo municipal reiteró la necesidad de construir un estacionamiento multipisos en la zona de El Escambrón, proyecto que ya se puede encaminar luego que él firmara la Ordenanza número 4 la semana pasada. Esta le otorgaría a la compañía Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para que desarrolle un multipisos en el lote de estacionamiento que opera aledaño a la playa El Escambrón.

“Yo veo esto como un proyecto realmente para llevar a cabo mejoras. Esto no es un nuevo estacionamiento, esto no es la ampliación de un estacionamiento para invadir áreas verdes, áreas recreativas, zonas cercanas a la playa. Al contrario, esto se trata de un espacio que es un estacionamiento hace más de 50 años que es administrado privadamente”, expresó.

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El EscambrónLa ordenanza permite que Smart Parking System desarrolle el proyecto mediante un derecho de superficie de hasta 60 años, mientras el Municipio de San Juan mantiene la titularidad del predioGrupos comunitarios como Escambrón Unido han expresado su rechazo a la propuesta, señalado que la medida fue aprobada sin que estuviera disponible un diseño de las obras y han advertido sobre posibles efectos en el entorno de la playa y los accesos
1 / 8 | Aquí se propone construir el multipisos de El Escambrón: lo que se sabe. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El Escambrón - Suministrada

El alcalde aseguró que se tomaron en cuenta las preocupaciones expresadas por ciudadanos y grupos del tercer sector, por ejemplo, al otorgar el derecho de superficie por 60 años en vez de 90 años y que la estructura no puede superar un nivel de altura.

También rechazó ser puntual sobre sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2028, al asegurar que hablar de candidaturas en este momento no resuelve los problemas de las personas.

“Yo voy a continuar concentrándome en el trabajo que estoy haciendo en San Juan. Creo que el tema político, nuevamente, ni la discusión de candidaturas ni las discusiones entre políticos resuelven un solo problema”, acotó.

Tags
San JuanMunicipio de San JuanMiguel Romeroagua potableAAAEl EscambrónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
Keila López Alicea
Keila López AliceaArrow Icon
Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 21 de septiembre de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: