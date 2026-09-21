Miguel Romero reitera que “la falta de experiencia” en la AAA agravó problemas de agua en San Juan

El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, destacó que se han reportado mejoras, en las últimas semanas, en el suministro de agua potable a la capital, algo que atribuyó al trabajo que ha realizado el comité creado por orden judicial en el cual participan funcionarios municipales y de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

El ejecutivo municipal, además, sostuvo que la posibilidad de restablecer el plan de racionamiento para abonados del embalse Carraízo se ha disipado, algo que la AAA aún no ha anunciado, en una entrevista en el programa “Lo de Hoy” de El Nuevo Día.

“Yo he sido consistente, por más de un año, indicando que el problema que había con el suministro de agua y las deficiencias que habíamos experimentado se debían particularmente a la falta de experiencia, la falta de capacidad con operar ese sistema de agua en San Juan”, argumentó Romero Lugo, reiterando así sus críticas a la cúpula de la corporación pública.

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“El tema de las interrupciones provocadas por la sequía y las del programa de interrupciones que se puso en vigor, pues ya eso ciertamente terminó. Terminó por el hecho de que ya los embalses se recuperaron, están en los niveles de seguridad”, agregó.

El embalse Carraízo llegó, la semana pasada, nuevamente a nivel de seguridad tras las lluvias reportadas por ondas tropicales que pasaron por la zona. Este lunes, Carraízo reportó un descenso de dos centímetros (cm) para llegar a los 40.79 metros. A pesar del descenso, Carraízo se encuentra cerca de estar en el nivel de desborde, tras semanas con una reducción constante que obligó a la corporación pública a establecer un plan de racionamiento para sus abonados a principios de agosto.

El presidente de la AAA, Luis González Delgado, dijo el jueves en “Lo de Hoy” que el aumento en Carraízo “aleja más la posibilidad de tener que implementar un plan de interrupciones”, el cual se dejó en suspenso el 1 de septiembre.

No obstante, Romero Lugo destacó que hay comunidades en San Juan que llevan más de 14 meses reportando problemas con el suministro de agua potable. Ante esto, el Municipio demandó a la AAA y, como parte del proceso judicial, se creó un comité para atender los problemas.

“El tribunal, en las pasadas semanas, incluso ha enviado sendos regaños, si pudiésemos llamarlo de alguna forma, contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. El tribunal, como ha retenido la supervisión de este acuerdo, nos obliga a que todos los viernes se presenten unos reportes de avances y. a base de esos reportes de avance, es que el tribunal ha pedido, por ejemplo, que haya una evaluación rápida de las recomendaciones que hace el perito del municipio, que es el ingeniero Roberto Martínez, que se asignen brigadas para hacer los ajustes operacionales”, señaló.

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A través de la labor del comité, empleados de la AAA reciben instrucciones más puntuales y así responden de manera más ágil a las necesidades de los sanjuaneros.

Como ha hecho anteriormente, Romero Lugo sostuvo que, de estar en sus manos, él habría tomado la decisión de sustituir al presidente de la AAA.

“Hubo ahí lo que yo en un momento llamé una indiferencia institucional”, expresó. “Esto comenzó con la remoción de personas con capacidad que habían trabajado esto por mucho tiempo y creo que la solución final, más allá de estar sometido a la jurisdicción de un tribunal donde todas las semanas prácticamente la AAA está en una sindicatura, es que devuelvan esas personas que removieron a las posiciones que tenían y se ahorren este problema”, añadió.

1 / 10 | En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana. Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). - Ramón “Tonito” Zayas 1 / 10 En imágenes: protestan para exigir una solución a la crisis de agua en la zona metropolitana Decenas de personas llevan a cabo una protesta en la mañana de este lunes en Santurce, por fallas en el servicio de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA). Ramón “Tonito” Zayas Compartir

El alcalde indicó que, además de atender los problemas de agua potable, la administración municipal también se encargará de reparar el alumbrado público, pues aseguró que no cuentan con apoyo de LUMA Energy para esto.

Adelantó que, este lunes, inicia un proyecto para reparar 600 luminarias públicas en las ocho comunidades que rodean el caño Martín Peña.

“La idea es una vez que terminemos con ese proyecto piloto y que nos aseguramos que haya funcionado bien, que en diciembre comencemos y en el lo que queda de año podamos atender cerca de 40 comunidades. Nuevamente, esto es como el tema de Acueductos, no es una competencia directa de un municipio. Nosotros ni vendemos agua ni vendemos luz, pero realmente pues uno no puede quedarse cruzado (de manos) ante la ante esta inacción”, sostuvo.

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Asegura que el multipisos de El Escambrón es necesario

Por otro lado, el ejecutivo municipal reiteró la necesidad de construir un estacionamiento multipisos en la zona de El Escambrón, proyecto que ya se puede encaminar luego que él firmara la Ordenanza número 4 la semana pasada. Esta le otorgaría a la compañía Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para que desarrolle un multipisos en el lote de estacionamiento que opera aledaño a la playa El Escambrón.

“Yo veo esto como un proyecto realmente para llevar a cabo mejoras. Esto no es un nuevo estacionamiento, esto no es la ampliación de un estacionamiento para invadir áreas verdes, áreas recreativas, zonas cercanas a la playa. Al contrario, esto se trata de un espacio que es un estacionamiento hace más de 50 años que es administrado privadamente”, expresó.

1 / 8 | Aquí se propone construir el multipisos de El Escambrón: lo que se sabe. El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El Escambrón - Suministrada 1 / 8 Aquí se propone construir el multipisos de El Escambrón: lo que se sabe El alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, firmó el domingo la ordenanza que permite otorgar a Smart Parking System un derecho de superficie de hasta 60 años para desarrollar un estacionamiento multipisos en El Escambrón Suministrada Compartir

El alcalde aseguró que se tomaron en cuenta las preocupaciones expresadas por ciudadanos y grupos del tercer sector, por ejemplo, al otorgar el derecho de superficie por 60 años en vez de 90 años y que la estructura no puede superar un nivel de altura.

También rechazó ser puntual sobre sus aspiraciones políticas de cara a las elecciones de 2028, al asegurar que hablar de candidaturas en este momento no resuelve los problemas de las personas.